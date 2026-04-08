«Η Νέα Δημοκρατία αυτή την επταετία και ο Μητσοτάκης προσωπικά έχει μειώσει πάρα πολύ τα ρουσφέτια», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Βέβαιος ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία παίζει «πολιτικά παιχνίδια» εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 για τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως προς το πώς καταλήγει στο παραπάνω συμπέρασμα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στις δικογραφίες, για τις οποίες έχει δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες, ότι είναι «για γέλια».

«Ο κύριος Μηταράκης κατηγορείται, παραδείγματος χάριν, διότι η γραμματέας του προώθησε ένα email από έναν συντοπίτη του στη Χίο, πρώην δασολόγο, πέντε σελίδων, στο οποίο ο δασολόγος εξηγεί με επίκληση διαφόρων νόμων και εγκυκλίων, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε κάνει λάθος σε μία απόφαση και η γραμματέας του κυρίου Μηταράκη παίρνει το mail αυτό το στέλνει στο mail του υπουργού με τη φράση, παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο. Εάν αυτή η πράξη ενέχει ποινικές κυρώσεις, καλύτερα να χτίσουμε στα σύνορα τείχη και να γίνουμε Αλκατράζ όλη η χώρα. Του κυρίου Βαρτζόπουλου είναι κάτι ανάλογο, του κ. Βασιλειάδη, του κ. Μπουκώρου είναι κάτι ανάλογο», ανέφερε αρχικά.

«Το ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας επιλέγει να στείλει στη Βουλή αυτή τη δικογραφία για τον Μηταράκη που λέγαμε πριν, εσάς δεν σας προξενεί εντύπωση; Εδώ, είναι καθαρά στοχοποίηση ενός βουλευτού, διασυρμός του, πρόκλησης σε αυτόν ζημίας πολιτικής και προσωπικής, για κάτι που είναι εμφανώς αδύνατο να σταθεί στα δικαστήρια. Πάμε στην ουσία της κουβέντας. Συμφωνούμε μεταξύ μας ότι η προώθηση ενός e-mail ενός πολίτη στο e-mail του υπουργού δεν μπορεί να είναι ποινικώς κολάσιμη πράξη; Το ότι η εισαγγελέας αποφασίζει να διασύρει τον Νότη Μηταράκη για να στοχοποιήσει δια αυτής της πράξης τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δημιουργεί κάποια ερωτηματικά εύλογα;» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αλά καρτ, επεσήμανε τα εξής:

«Πρώτα απ’ όλα η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ελληνική δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας καινούργιος θεσμός, φτιάχτηκε μόλις το 2021. Ακούω μερικούς που λένε το επιχείρημα, μα δεν σέβεστε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς; Είναι τελείως υπό δοκιμή θεσμός, γι’ αυτό και ήδη πέντε ευρωπαϊκές χώρες δεν τον έχουν δεχθεί και ήδη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ζητούν να τους διώξουν. Είναι ένας θεσμός τελείως καινούργιος που μένει να αποδειχθεί στο βάθος του χρόνου αν τελικά θα ριζώσει ή όχι. Δεν χρωστάμε κανένα ιδιαίτερο σεβασμό στον θεσμό αυτόν. Το θεσμό αυτόν τον κρίνουμε στην πράξη αν τελικά χρειάζεται και λειτουργεί ή όχι. Άρα αυτοί που είναι τώρα ευρωπαίοι εισαγγελείς στην πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού θα έχουν τελικά και την ευθύνη του αν ο θεσμός αυτός καθαυτός θα μακροημερεύσει».

Ερωτηθείς πώς τοποθετήθηκε η Ελληνίδα Εισαγγελέας της Ευρώπης κ. Πόπη Παπανδρέου, ο υπουργός σημείωσε ότι επελέγη επί Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα επί υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός στήριξαν τη μεταρρύθμιση αυτή. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν στήριξαν αυτή τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Μητσοτάκης στήριξε αυτή τη μεταρρύθμιση. Εμείς δεν είμαστε κατά του θεσμού. Εμείς λέμε πρέπει να υπάρχει δικαστικός έλεγχος και ευρωπαϊκός. (…) Η απόφαση αυτή της Ελληνικής Δημοκρατίας εδράζει σε μία σχέση καλής πίστης και εμπιστοσύνης. Δεν ήταν αυτονόητη υποχρέωση η Ελληνική Πολιτεία να το κάνει ούτε ήταν υποχρεωμένη να το κάνει. Θέλει να συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εδώ εδράζεται μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ποια είναι η ουσία, η βάση αυτής της σχέσης; Ότι αυτός ο θεσμός, προς Θεού, προς Θεού, δεν θα παίζει πολιτικά παιχνίδια. Αυτός ο θεσμός πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερος».

Πυρά κατά Πόπης Παπανδρέου

Στο ερώτημα που του τέθηκε, αν θεωρεί άρα, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει πολιτικά παιχνίδια, τόνισε «στην προκειμένη περίπτωση, προσωπικά το θεωρώ 100%».

Εξηγώντας τον λόγο που εκφράζει αυτή τη βεβαιότητα, περιέγραψε τα εξής: «Στις συνομιλίες που είχαμε, που είχαν έρθει πέρσι το καλοκαίρι στη Βουλή, υπήρχαν και πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης που έχουν πάρει τηλέφωνα και έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Περιέργως, στην αποστολή του φακέλου στη Βουλή οι διάλογοι των βουλευτών της αντιπολίτευσης που έστειλαν μέιλ, όπως ο Μηταράκης, που έπαιρναν τηλέφωνα όπως η Αραμπατζή και ούτω καθεξής, δεν είναι στη δικογραφία. Άρα η κυρία Πόπη Παπανδρέου θεώρησε ποινικά κολάσιμη την πράξη του Μηταράκη, αλλά όχι του Βασίλη Κόκκαλη, λέω ένα όνομα που έχει γίνει ήδη γνωστό από τους διαλόγους. Όχι από διαρροές. Είχαν έρθει οι διάλογοι στη Βουλή, ήταν στις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, αν πάρει ο Μηταράκης τηλέφωνο ή αν πάρει ο Γεωργιάδης τηλέφωνο επειδή είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ποινικώς κολάσιμη πράξη αλλά αν πάρει τηλέφωνο ο Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ποινικώς κολάσιμη πράξη. Αυτό δεν είναι πολιτική παρέμβαση;».

Σημειώνοντας ότι αυτοί οι διάλογοι στους οποίους αναφέρεται και δεν συμπεριλήφθηκαν στον φάκελο που εστάλη στη Βουλή, βρίσκονταν στην ίδια δικογραφία, προσέθεσε «άρα εδώ η κυρία Παπανδρέου έχει κάνει και την εξής επιπλέον πράξη. Έχει ξεχωρίσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχει στοχοποιήσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έχει αφαιρέσει βουλευτές της αντιπολίτευσης. Προφανώς στον ΟΠΕΚΕΠΕ περνάνε βουλευτές από όλα τα κόμματα, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία».

«Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύει την πολιτική παρέμβαση, έχει κάνει εδώ και αρκετούς μήνες διαρροές για αυτό που σκοπεύει να κάνει στο μέλλον. Μια σοβαρή εισαγγελέας κι ένας σοβαρός εισαγγελικός θεσμός δεν κάνει διαρροές στον Τύπο ειδικά για κάτι τόσο ευαίσθητο πολιτικά διότι και παραβιάζεται η διαδικασία που είναι ποινικό αδίκημα, αλλά το χειρότερο εμπλέκει τον θεσμό στην πολιτική κονίστρα. Άρα τον βλάπτει. Ένα βασικό χρέος του εισαγγελικού λειτουργού είναι να προστατεύσει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ο διασυρμός των βουλευτών δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί εγώ λέω, θα αθωωθούν όλοι αυτοί, εγώ σας λέω οι μισοί από την ίδια την Πόπη Παπανδρέου δεν θα πάνε στο δικαστήριο. Εγώ βάζω και στοίχημα, τις μισές υποθέσεις θα τις πάει στο αρχείο. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ μεγάλο πρόβλημα να έχουμε φτιάξει έναν δικαστικό θεσμό στη χώρα που κάνει πολιτικά παιχνίδια και στρέφεται κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο» συμπλήρωσε.

Ως προς το κατά πόσο το ζήτημα των παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί από μόνο του σοβαρό θέμα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε «είναι πολύ χειρότερη η παρέμβαση εισαγγελέα, από την όποια παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη Δημοκρατία πολύ πιο επικίνδυνη».

«Είσαι η Ευρωπαία Εισαγγελέας και κάνεις διαρροή στην Εστία του κ. Κοττάκη; Όχι, δεν φέρομαι κατά της Εστίας, η Εστία καλώς το δημοσίευσε. Μετά οι διαρροές, θα έρθει η δικογραφία τον Σεπτέμβριο, θα έρθει τον Οκτώβριο, θα έρθει τον Νοέμβριο, θα έρθει τον Δεκέμβριο. Έχεις κύριε εισαγγελέα στοιχεία για τους βουλευτές; Μάζεψέ τα, σιωπή, στείλε τα στη Βουλή να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία και οι κατεργάρηδες να πάνε στον πάγκο τους. Καμία αντίρρηση. Η συνεχής διαρροή, τώρα έρχεται ο φάκελος, τώρα φθάνει ο φάκελος, μετά τις γιορτές ο φάκελος ή τώρα οι καινούργιες διαρροές, θα έρθει τώρα ο Σταϊκούρας λένε, καινούργια διαρροή. Δηλαδή, αφού πέρασαν τον Σκρέκα και τον Τσιάρα που τους έχουμε στα μανταλάκια από τον Σεπτέμβριο για αυτές τις ανοησίες, όπως βλέπουμε πια, γιατί τώρα ξέρουμε ότι αυτά που έχει στείλει είναι ανοησίες και για τον Σκρέκα και για τον Τσιάρα. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία της υποθέσεως.Τι σκοπιμότητα έχουν οι νέες διαρροές; Μπορείτε να το εξηγήσετε; Γιατί εγώ πρέπει να ξέρω ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας ψάχνουν τον κύριο Σταϊκούρα για κάποιο θέμα; Αυτό σε τι εξυπηρετεί την εισαγγελική έρευνα; Αν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξασφαλίσει την ακεραιότητα της προδικασίας, τότε δεν κάνει καλά τη δουλειά της. (…) Η βλάβη η σκόπιμη στην τιμή και την υπόληψη των ανθρώπων και στην αξιοπρέπεια τους είναι ποινικό αδίκημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νομικά αστείες»

Ερωτηθείς τι μπορεί να εξηγεί όλα τα παραπάνω που περιέγραψε, είπε «μπορεί να μην ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, μπορεί να είναι ανίκανοι για αυτή τη θέση. Δεν είναι αναγκαστικά δόλος, μπορεί να είναι ανεπάρκεια, μπορεί να είναι έλλειψη γνώσης, έλλειψη καλού γραφείου».

«Πάρτε έναν δικηγόρο, βάλτε όποιον θέλετε εσείς. Άμα σας πει ότι θα καταδικαστεί έστω και ένας απ’ αυτούς, γράψτε μου. Είναι νομικά αστείες. Ξέρετε γιατί κατηγορείται ο Καραμανλής; (…) Στη δικογραφία δεν υπάρχει κανένας συνεργάτης του Καραμανλή που να μιλάει με κανέναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσω μάλλον ο Καραμανλής. (…) Ξέρετε για ποιο λόγο κατηγορείται ο Καραμανλής συγκεκριμένα; Έχετε καταλάβει; Είπατε, γιατί οι συνεργάτες του μιλούσαν. Όχι. Κατά τη δικογραφία, ποια είναι η υπόθεση, είναι 39 κτηνοτρόφοι παραγωγής βοοειδών στις Σέρρες, που κάθε χρόνο παίρνουν επιδοτήσεις για τα βοοειδή που παράγουν, πραγματική παραγωγοί, πραγματικοί κτηνοτρόφοι, πραγματικά βοοειδή. Υπάρχουν 39 πραγματικοί παραγωγοί που δικαιούνται πραγματική επιδότηση και που τη λαμβάνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια και όλα τα επόμενα, νόμιμα. Μία χρονιά, το ’21 ο υπεύθυνος του ΚΥΔ, το Κέντρο Υποδοχής δηλώσεων, αυτό που μαζεύει τις αιτήσεις και τις καταθέτει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παθαίνει καρκίνο και μπαίνει να κάνει ακτινοθεραπείες. Επειδή κάνει ακτινοθεραπείες, χάνει την προθεσμία υποβολής. Έπρεπε να το καταθέσει την Παρασκευή και το κατέθεσαν Δευτέρα. Πάνε λοιπόν οι 39 αυτοί στο γραφείο του Καραμανλή και του λένε έχουμε κάνει αίτηση για λόγους ανωτέρας βίας, επειδή ο άνθρωπος έπαθε καρκίνο και ήταν στο νοσοκομείο, να γίνει δεκτή αίτησή μας εκπρόθεσμα», περιέγραψε στη συνέχεια ο υπουργός.

«Θα αθωωθούν όλοι»

Απαντώντας στην κριτική ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεσμεύτηκε για εκσυγχρονισμό, μεταρρυθμίσεις, κατάργηση του ρουσφετιού, είπε «αυτό που μου λέτε είναι πολιτικό. Δεν είναι ποινικό. Εδώ η κ. Παπανδρέου δεν κατηγορεί την κυβέρνηση πολιτικά. Την κατηγορεί ποινικά. Εσείς μπορείτε να πείτε ότι δεν πέτυχε ο Μητσοτάκης να κάνει καλή δουλειά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι λόγος για να μπει φυλακή; Προσωπικά διακινδυνεύω μία πρόβλεψη. Εδώ θα είμαστε και την υγειά μας να ‘χουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις δικαστικές υποθέσεις, όταν όλοι αθωωθούν, αυτό που λέω εγώ ότι θα γίνει, είτε αρχειοθετηθούν γιατί τους μισούς θα τους αρχειοθετήσει η ίδια, δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο αυτές τις υποθέσεις, τον Μηταράκη δεν μπορεί να τον πάει στο δικαστήριο, τον Βαρτζόπουλο δεν μπορεί να τον πάει στο δικαστήριο, δεν μπορεί να την πάει η ίδια. Θα την αρχειοθετήσει η ίδια», ανέφερε στη συνέχεια.

Στη διαπίστωση ότι η Νέα Δημοκρατία πολιτικά πληρώνει αυτή την υπόθεση, επεσήμανε: «το ερώτημα είναι, γιατί η Ευρωπαία εισαγγελέας ενδιαφέρεται να το πληρώσουμε πολιτικά; Σωστή είναι η ερώτησή σας. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πολιτικά το πληρώνουμε, σωστά. Και έρχεται τώρα το ερώτημα. Την Ευρωπαία εισαγγελέα τι την ενδιαφέρει αν εμείς πολιτικά θα το πληρώσουμε;»

Απαντώντας στο ερώτημα, γιατί ο πρωθυπουργός προχώρησε σε ανασχηματισμό εφόσον όλες οι κατηγορίες είναι νομικά «αστείες», ο κ. Γεωργιάδης τόνισε «ο Μητσοτάκης ποτέ δεν είπε ότι οι υπουργοί του είναι ένοχοι. Ο Μητσοτάκης είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Επειδή εγώ είμαι πολιτικός και έχω μπροστά μου την ευθύνη της χώρας και της παράταξης, εάν δεν τους παραιτήσω θα αρχίσει να λέει ο κόσμος στα καφενεία, ο Μητσοτάκης τους καλύπτει και αυτό θα πολλαπλασιάσει τη ζημιά την πολιτική. Άρα τι λέει ο Μητσοτάκης; Εγώ θα δείξω στον κόσμο ότι εγώ δεν έχω καμία εξάρτηση και τίποτα να φοβηθώ για να αφαιρέσω τη συνωμοσιολογία, το ότι οι πολιτικοί καλύπτουν ένας τον άλλον. Θα τους στείλω όλους στη δικαιοσύνη για να μην μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ κάνω κάποιου είδους συγκάλυψη κατά τα προηγούμενα, γνωρίζοντας την αθωότητά τους και γνωρίζοντας ότι τους αδικώ. Και αυτό είπε και στο μήνυμά του».

«Ο Μητσοτάκης έχει μειώσει πάρα πολύ τα ρουσφέτια»

«Η Νέα Δημοκρατία αυτή την επταετία και ο Μητσοτάκης προσωπικά έχει μειώσει πάρα πολύ τα ρουσφέτια» υπογράμμισε ο υπουργός.

«Στον ΕΦΚΑ πια, δεν κάνεις παρέμβαση γιατί γίνονται αυτοματοποιημένες οι συντάξεις, στις κλήσεις της τροχαίας από χθες δεν μπορείς να σβήσεις κλήση στην Τροχαία γιατί είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες. Στο στρατό, ψηφίστηκε νόμος να πηγαίνουν όλοι στα σύνορα άρα δεν μπορείς να κάνεις ρουσφέτι, να πας στον βουλευτή για να μην πάει το παιδί σου στα σύνορα. Άρα με το gov έχει κάνει μια σειρά διαδικασιών που παλιά πήγαινες στο δήμο, στις εφορίες, τώρα τις κάνεις αυτόματα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι που έχουν αλλάξει δραστικά την ανάγκη να κάνεις ρουσφέτι. Πετύχαμε στη ΔΕΗ, στον ΕΦΚΑ, στα ναυπηγεία, στο gov και σε διάφορα άλλα. Δεν πετύχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η μεταρρύθμισή του έχει ήδη ψηφιστεί. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έγινε ακριβώς για να μην μπορούν πια να παίρνουν τηλέφωνα και να μη μπορούν να κάνουν πια ρουσφέτια. Και αυτό το κάναμε. Δεν το κάναμε το 21. Το κάναμε το 25. Πολύ ωραία. Άρα η ερώτηση είναι. Μειώνει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του την ανάγκη για ρουσφέτι; Τη μειώνει, είναι η απάντηση. Άλλο πράγμα όμως η πολιτική συζήτηση που πράγματι και εγώ και η κυβέρνησή μου θέλουμε να γίνονται λιγότερα ρουσφέτια, άλλο πράγμα η ποινική συζήτηση, ο βουλευτής που παίρνει τηλέφωνο, πρέπει να πάει φυλακή», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό πλήγμα που δέχεται η κυβέρνηση από αυτή την υπόθεση, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε «θα ανακάμψει. Θα αντιμετωπίσουμε και την κυρία Παπανδρέου, και την κ. Κοβέσι. Δεν χάλασε ο κόσμος».

Για ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού: Δεν είμαι από τους φανατικότερους υποστηρικτές

Σχετικά με την εισήγηση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο και το κατά πόσο έχει φέρει κάποια αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε «δεν υπάρχει καμία αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Μητσοτάκης πρότεινε μία ιδέα, θα συζητηθεί στον σωστό χρόνο. Σιγά την αναταραχή. Πρότεινε μία ιδέα, άλλη μία θεσμική μεταρρύθμιση. Είναι το λεγόμενο γαλλικό μοντέλο».

Ως προς το αν μπορεί να είναι λύση αυτή η μεταρρύθμιση, απάντησε «δεν είμαι προσωπικά πεπεισμένος γι’ αυτό. Δεν είμαι από τους φανατικότερους υποστηρικτές, όχι».

Η αναταραχή, διευκρίνισε, δεν αφορά στη θεσμική μεταρρύθμιση που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η αναταραχή είναι για τον φάκελο της εισαγγελίας. Δικαίως οι βουλευτές έχουν αναταραχή γι’ αυτό», σημείωσε λέγοντας ότι ποινικοποιείται η δουλειά του βουλευτή.

«Εγώ υποστήριζα τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όμως αρχίζω να πιστεύω ότι έχω κάνει λάθος και τελικά ο θεσμός είναι ανώριμος για να υπάρχει στα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν είναι ακόμα έτοιμα τα ευρωπαϊκά κράτη για αυτόν τον θεσμό και μάλλον θα πρέπει να τον καταργήσουμε. Διότι αν επιτρέψουμε ξαφνικά να γίνονται τέτοια πολιτικά παιχνίδια στις δημοκρατίες μας, θα τιναχτούν στον αέρα. Οι άνθρωποι που λαμβάνουν στα χέρια τους αυτή την εξουσία πρέπει να είναι ακέραιοι, άμεμπτοι, υπεράνω πάσης υποψίας, να μην αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας», υπογράμμισε.