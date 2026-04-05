Αναλυτικά οι προσθήκες της νέας έκδοσης.

Κυκλοφόρησε η μελέτη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκού κ. Προκόπη Παυλοπούλου «Τα Συνταγματικά Θεμέλια του Νεότερου Ελληνικού Κράτους» σε 3η έκδοση, αναθεωρημένη και επαυξημένη, πάντα από τις εκδόσεις «Ευρασία».

Οι προσθήκες στην προηγούμενη έκδοση αφορούν κυρίως τις εξής ενότητες:

Ι. Πρώτον, την ενότητα σχετικά με την καταλυτική εθνική προσφορά του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια.

Συγκεκριμένα δε με την καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους, κατά το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830.

Ειδικότερα, σε αυτή την ενότητα αναλύεται η δράση του Ιωάννη Καποδίστρια σε ό,τι αφορά τις διαδοχικές, πλήρως τεκμηριωμένες ιστορικώς και πολιτικώς, παρεμβάσεις του προς τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας) ώστε η Ελλάδα να καταστεί, τελικώς, το πρώτο ανεξάρτητο και αυτόνομο Έθνος-Κράτος στην τότε Ευρώπη.

ΙΙ. Και, δεύτερον, την ενότητα σχετικά με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου στα πρώτα Συντάγματα μετά την Εθνεγερσία του 1821.

Και για την ακρίβεια στο «Προσωρινόν Πολίτευμα της Επιδαύρου» (1822), στον «Νόμον της Επιδαύρου» (Σύνταγμα του Άστρους) (1823) και στον οριστικό «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος» (Σύνταγμα της Τροιζήνας) (1827). Σε αυτή την ενότητα αναδεικνύεται η διαχρονική προσήλωση των αγωνιζόμενων Ελλήνων στην Ελευθερία, με πηγή έμπνευσης ιδίως την Διακήρυξη περί «Των Δικαίων του Ανθρώπου» του Ρήγα Φεραίου, του «Ρήγα του Φιλοπάτριδος».

Στο πλαίσιο δε των εν προκειμένω αναλύσεων αναδεικνύεται, επιπροσθέτως, και η κανονιστική ποιότητα και δυναμική των αντίστοιχων συνταγματικών ρυθμίσεων ακόμη και σε σχέση από την μία πλευρά με την Γαλλική «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη» του 1789. Και, από την άλλη πλευρά, με τις μετά την αναθεώρησή του (το 1791) διατάξεις περί των «Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» («Bill of Rights») του Συντάγματος των ΗΠΑ του 1787.