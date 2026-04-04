Ζήτησε να μην είναι «καμία ψήφος χαμένη».

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στον απόηχο των νέων δικογραφιών για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «όταν φτάνουμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου ένα σημαντικό μέρος της ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για ένα μαζικό σκάνδαλο διασπάθισης δημόσιων πόρων, υπάρχει μείζον ζήτημα. Ζήτημα νομιμοποίησης μιας κυβέρνησης με δεδηλωμένη που βασίζεται σε ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνη».

«Φαίνεται ότι πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξυπηρετούσαν κόσμο μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον θεωρούσαν λάφυρο για τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έμενε αψηφιοποίητος για να συνεχιστεί το πάρτι. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμευόταν ότι θα λύσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον σημερινό υπουργό, ο οποίος επίσης ελέγχεται και θα δούμε αν έχει εμπλοκή ή όχι», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: «Να προχωρήσει άμεσα και να υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίας -το θεωρούμε δεδομένο- και επειδή ακριβώς το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία πρέπει να αποπεμφθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ζητάμε εκλογές για να έρθει η κάθαρση».

«Αν ο κόσμος θέλει απλά να διαμαρτυρηθεί στις εκλογές, έχει πάρα πολλές επιλογές. Αν ο κόσμος θέλει πραγματικά κυβερνητική πολιτική αλλαγή, έχει μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ. Τα πραγματικά διλήμματα θα είναι αν θα έχουμε κάθαρση, θεσμική αποκατάσταση, κοινωνικό κράτος για να σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη. Αυτά θα αναμετρηθούν και δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μια χαμένη ψήφος, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια ο ελληνικός λαός για χαμένη ψήφο, που κρατά ζωντανό πολιτικά το σύστημα Μητσοτάκη» συμπλήρωσε εμφατικά.

Ο Κ. Τσουκαλάς μάλιστα εκτίμησε: «Ή παραμένει η Νέα Δημοκρατία και κυβερνά με Βελόπουλο-Λατινοπούλου ή έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Λέμε κάτι καθαρό στον ψηφοφόρο: Το ερώτημα δεν είναι με ποιον θα κυβερνήσεις, είναι πως θα αλλάξει η ζωή σου. Γι’ αυτό καλούμε να έρθει ο κόσμος -ό,τι επιλογές και να έκανε στο παρελθόν- να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο με μια ψήφο, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που θα εφαρμοστεί, θα είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, δεν θα είναι ούτε περιπέτειες ούτε οτιδήποτε άλλο».

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις δημόσιες δηλώσεις του καταδικασμένου πρωτόδικα Τ. Ντίλιαν , ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «κάνω εδώ και 10 μέρες ένα απλό ερώτημα στην κυβέρνηση: απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι αν αγόρασε η κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας το λογισμικό predator από την εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν. Ένα ναι ή ένα όχι. Τι απάντηση παίρνω έως σήμερα; “αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, υπήρξε ένα απαλλακτικό βούλευμα”. Δεν ξέρει η κυβέρνηση να πει ένα ναι ή ένα όχι σε αυτό το ερώτημα;»

Ως προς τη δίκη των Τεμπών, σημείωσε ότι «ως ΠΑΣΟΚ θέλουμε η δίκη να προχωρήσει, να αξιολογηθούν τα στοιχεία με έναν ψύχραιμο τρόπο, να απονεμηθεί δικαιοσύνη».

«Έγιναν λάθη από το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφορικά με την αίθουσα. Είχαν χρόνο και δαπάνησαν 1,8 εκ. Μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερη προεργασία. Επιπλέον, οι δηλώσεις του υπουργού “να πάνε συγγενείς στο υπόγειο”, είναιν προσβλητικές. Δεν χρειάζονται δηλώσεις που δυναμιτίζουν εκατέρωθεν. Το κράτος πρέπει να εγγυηθεί ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και οι συγγενείς να νιώσει ότι το κράτος εργάστηκε και απονεμήθηκε δικαιοσύνη. Δεν ένιωσαν ότι το κράτος έκανε τη δουλειά του, όταν τα παιδιά τους βρέθηκαν στο τρένο».

Ως προς τις δημοσκοπήσεις, προλογικά τόνισε ότι σημείο αφετηρίας είναι η ασυμμετρία που προέκυψε το 2023, «όταν συνέβη το πρωτοφανές, η αξιωματική αντιπολίτευση να καταρρεύσει. Δεν έχει ξαναγίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 32% να πάει στο 17% και μετά να διαλυθεί. Αυτό έδωσε κεκτημένη ταχύτητα στον κ. Μητσοτάκη και υπάρχουν ευθύνες στην τότε αξιωματική αντιπολίτευση που έδωσε αυτή τη δυνατότητα σε έναν αποτυχημένο Πρωθυπουργό».

«Σήμερα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία -άνω του 66%- θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ακόμη και στο ερώτημα που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός “ή εγώ ή το χάος”, ο κόσμος απάντησε ότι προτιμά το χάος. Το δίλημμα που θέτει “σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή” είναι κίβδηλο. Δεν είναι σταθερότητα, όταν έχεις υπόδικους βουλευτές. Θα αναφωνούσατε “τι ωραία σταθερότητα έχουμε”, που η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στηρίζεται σε υπόδικους βουλευτές και η κυβέρνηση εκβιάζεται δημόσια από έναν απόστρατο Ισραηλινό;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Σταχυολόγησε προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά από τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όπως «επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών, λύση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο όπως έκανε η υπόλοιπη Ευρώπη με επιβάρυνση κατά τα 2/3 από την ισοτιμία των τραπεζών και των funds και όχι όπως αντίθετα έκανε η κυβέρνηση. Προτείνουμε την πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, με νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, με μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της εισφοράς ασθένειας που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου».

Ενώ στάθηκε στην ανάγκη μείωσης της έμμεσης φορολογίας, καθώς «όταν έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση τιμών, η έμμεση φορολογία γίνεται κερδοσκοπία σε βάρος της κοινωνίας».

«Έχουμε βάλει το θέμα της ειδικής φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Παράλληλα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη μεταρρύθμιση του κράτους με νέα Διαύγεια, νέο ΑΣΕΠ, όχι απευθείας αναθέσεις, όχι το πάρτι που γίνεται σήμερα με τις συμβουλευτικές εταιρείες όπου 12 εταιρείες πήραν το 96% ενός τεράστιου ποσού» επέμεινε ο Κ. Τσουκαλάς.