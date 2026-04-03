Το πρωί του Σαββάτου θα έχουν τα κόμματα πρόσβαση στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τη διαβίβαση στη Βουλή των δύο νέων δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- που οδήγησαν σε παραιτήσεις και ανασχηματισμό- οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται και ζητείται η άρση της ασυλίας τους, αναμένεται να λάβουν γνώση απόψε.

Η δικογραφία αναμένεται να δοθεί στους 11 βουλευτές στις 23:00 της Παρασκευής. Το πρωί του Σαββάτου, στις 10:00, θα δοθεί στους βουλευτές που θα ορίσει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα η πρόσβαση στη δικογραφία που διαβιβάστηκε αμελλητί στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, η οποία αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή.

Μία ώρα αργότερα, στις 11:00, εκτιμάται ότι θα δοθεί στα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας αντίγραφο της δικογραφίας που αφορά στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επίσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι 11 για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας είναι οι:

Κώστας Τσιάρας

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Κώστας Σκρέκας

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Κώστας Καραμανλής

Νότης Μηταράκης

Κατερίνα Παπακώστα

Μάξιμος Σενετάκης

Λάκης Βασιλειάδης

Χρήστος Μπουκώρος

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Η επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει τη Μεγάλη Τρίτη, ανακοίνωσε ο πρόεδρός της, Γιώργος Γεωργαντάς, με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης των μελών της, στις αιτήσεις άρσης ασυλίας για τους 11 «γαλάζιους» βουλευτές. Εκεί θα έχουν κληθεί και οι 11 βουλευτές, που έχουν την επιλογή είτε να δώσουν το παρών, είτε να στείλουν υπόμνημα με τις εξηγήσεις τους. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την ολομέλεια της Βουλής, μετά τις 19 Απριλίου.

Στο διαβιβαστικό της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους 11 βουλευτές, ζητείται η άρση ασυλίας, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν ποινική ευθύνη τους, ενώ το έγγραφο δεν περιγράφει αδικήματα.

Σε ό,τι αφορά στη δικογραφία για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, περιγράφει τα αδικήματα που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία και το έγγραφο καταλήγει πως προέκυψαν στοιχεία που σχετίζονται με τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση» η οποία «φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» κατά το έτος 2021, τα οποία υποβάλλονται «χωρίς καμία αξιολόγηση».