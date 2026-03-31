Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποιεί συναντήσεις κορυφής για θέματα άμυνας και διπλωματίας

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συναντήθηκε με τον υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei, στο Αμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, σε λίγη ώρα θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.