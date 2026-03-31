«Κάποιοι επιχειρούν συστηματικά να εμποδίσουν την πρόοδο της δίκης με επικεφαλής της κα Κωνσταντοπούλου».

«Η πλειοψηφία του λαού, των συγγενών και των δικηγόρων επιθυμεί αυτή η δίκη να γίνει», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, με αφορμή τη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, η οποία ξεκινάει αύριο, 1 Απριλίου.

Ερωτηθείς αν υπάρχει και μερίδα ανθρώπων που δεν επιθυμεί να ξεκινήσει η δίκη, ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Πριν από την ανακοίνωση της ένωσης δικαστών και του προέδρου που είδαμε εχθές είχε προηγηθεί ανακοίνωσή του Αρείου πάγου, που εξηγούσε πως κάποιοι επιχειρούν συστηματικά, όχι τώρα μόνο, είναι οι ίδιοι που επιχειρούν συστηματικά να εμποδίσουν την πρόοδο της δίκης, με επικεφαλής την Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου η ανακοίνωση της Ένωσης της αποδίδει συμπεριφορές ΧρυσήΤΕς Αυγής. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι ξεκάθαρα η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής. Γιατί τα δυόμισι χρόνια που διαρκούσε η ανάκριση, τότε είχαμε διαρκώς, από μια μικρή μερίδα με πρωταγωνίστρια την ίδια, αιτήσεις εξαιρέσεων του ανακριτή, άρα η ανάκριση σταματούσε και πήγαινε πίσω, και στη συνέχεια έκανε μηνήσεις κατά του ανακριτή, με κορυφαία ότι ο ανακριτής δεν εισήγαγε 650 χιλιάδες στοιχεία. Αυτά αποδειχθήκαν ψέματα χοντρά. Είχε στηθεί η ιστορία του ξυλολίου η οποία δηλητηρίασε τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα οποία γινόταν από την ίδια ομάδα αποσκοπούσαν στο να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η ανάκριση και η τελευταία απόπειρα που έκαναν ήταν με την απεργία πείνας, ενώ δηλαδή η ανάκριση έκλεισε, επιχειρήθηκε ένας εκβιασμός απέναντι στην δικαιοσύνη να ξανά ανοίξει με αίτημα την εκταφή».

«Η κ. Καρυστιανού εντάχθηκε στη διαδικασία της πολιτικής αντιπαράθεσης επομένως θα υφίσταται κριτική που υφίστανται όλοι οι πολιτικοί. Θέσεις στο δικαστήριο υπάρχουν για τους συγγενείς, για τους γονείς, θέσεις για όσους επιχειρούν πολιτική κμετάλλευση δεν υπάρχουν».

Στην ερώτηση εάν θα βγάλουν έξω την κ. Καρυστιανού αν συμπεριφέρεται ως αρχηγός κόμματος, απάντησε: «Άλλη θέση εκτός του συγγενή και της μητέρας δεν θα έχει».

Επιπλέον, ανέφερε: «Αυτοί που επιδίωκαν να μην κλείσει η ανάκριση είχαν έναν διπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος είναι να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται, το ότι τα στοιχεία είναι ακόμα κρυμμένα τους επιτρέπει να στήνουν συνομωσίες, με αυτούς τους απίθανους πραγματογνώμονες, αποφοίτους δημοτικού και κάνοντας κόντρα σε κορυφαίους καθηγητές πολυτεχνείου. Ο δεύτερος στόχος είναι να αρχίσει να εκρήγνυται η κοινωνία, η οποία θα αγανακτούσε επειδή δεν θα ξεκινούσε η δίκη. Δεν τους πέτυχαν. Η ανάκριση ολοκληρώθηκε. Επιτρέψαμε να ορίσουν ημερομηνία δίκης και ετοιμάσαμε έναν χώρο, πρώτο στην Ευρώπη».

«Αύριο με βάση την εμπειρία, όπου εγώ καταλαβαίνω το δικαστήριο πίστεψε ότι όλοι οι παράγοντες της δίκης θα ακολουθούσαν αυτά που λέει ο νόμος, όμως αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε το σημαντικότερο, στην αίθουσα που προορίζονταν για τους 250 δικηγόρους πήγαν και κάθισαν πολίτες, που δεν ήταν δικηγόροι και κάποιο δεν ήταν καν συγγενείς. Οι δικηγόροι διαμαρτυρήθηκαν. Αύριο θα εφαρμοστεί ο νόμος, τι λέει ο νόμος; Ότι οι δικηγόροι είναι 250, υπάρχει μια λίστα και είναι δηλωμένοι. Υπάρχει μια λίστα με την ταυτότητα του δικηγόρου. Επίσης, όσον αφορά τους συγγενείς, θα δείχνουν κι αυτοί την ταυτότητά τους, όλα τα ονόματα που είναι διάδικοι αναφέρονται στο κατηγορητήριο, θα ελέγχονται. Υπάρχει λίστα του κατηγορητήριου».

«Μέσα στην αίθουσα σε συγκεκριμένες θέσεις θα είναι οι διαπιστευμένοι του δικαστικού ρεπορτάζ δημοσιογράφοι των μέσων πανελλήνιας εμβέλειας. Αν θεωρούμε ότι μπορούν να μπουν και όλα τα περιφερειακά μέσα της χώρας θέλουμε ένα γήπεδο μόνο για δημοσιογράφους. Αυτοί θα μπορούν στον κάτω χώρο, διαμορφωμένο με οθόνες να παρακολουθούν την δίκη», εξήγησε ο υπουργός.