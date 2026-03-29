Όσα είπε για ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, υποκλοπές και ακρίβεια.

Η «δημοσκοπική ανάσα» της ΝΔ είναι περιστασιακή, επισημαίνει η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη.

Η Όλγα Γεροβασίλη έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «Kontra News» και στον δημοσιογράφο Θανάση Λυρτσογιάννη.

Ακολουθεί η συνέντευξη:

Κυκλοφορούν φήμες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα διαλυθεί πριν από τις εκλογές για να προσχωρήσουν τα στελέχη μαζί με την Κουμουνδούρου και τα Μέσα Ενημέρωσης στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο αληθινές είναι αυτές οι φήμες;

Κύριε Λυρτσογιάννη, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο προοδευτικό χώρο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολιτικού προβληματισμού για την αναδιάταξη του, με την δημιουργία νέων κομμάτων. Σε αυτή την χρονική συγκυρία ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει μια ώριμη πολιτική δύναμη που εργάζεται για την προώθηση των αξιών και των στόχων του, επικεντρώνοντας παράλληλα στην διαμόρφωση μιας αξιόπιστης, προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης και παραμένουμε προσηλωμένοι στην συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου που θα εκπροσωπεί αυθεντικά τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών.

Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχουν διαμορφωθεί δύο διακριτά στρατόπεδα. Ένα γύρω από τον Σωκράτη Φάμελλο και το άλλο με επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη. Με την πάροδο του χρόνου οξύνονται οι αντιθέσεις. Υπάρχει κίνδυνος μιας ακόμα διάσπασης;

Κύριε Λυρτσογιάννη, σας παραπέμπω στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη για μια ευρεία διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης, ικανή να προσδώσει εκ νέου κυβερνώσα προοπτική στην προοδευτική παράταξη. Αυτό αποτελεί κυρίαρχο αίτημα των πολιτών, στο οποίο οφείλουμε να ανταποκριθούμε.

Όλες οι πλευρές με την όποια διαφοροποίηση τους, υπηρετούν τη συλλογική δέσμευση για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που θα πρωτοστατήσει ώστε να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη, προοδευτική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στοχεύουν στην παραγωγή πολιτικής, αφού στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν λειτουργούμε με όρους "στρατοπέδων", αλλά με όρους πολιτικής σύνθεσης.

Η Ολγα Γεροβασίλη, η στενή φίλη του Αλέξη Τσίπρα και στενή συνεργάτης στα χρόνια της κυβέρνησης θα ξανασυνεργαστεί μαζί του ή θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;

Κ. Λυρτσογιάννη, όπως γνωρίζετε είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας και συμμετέχω ενεργά στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα είναι γνωστή σε όλους και ποτέ δεν έκρυψα το γεγονός ότι θεωρώ καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα για τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο.

Η Νέα Δημοκρατία πήρε μία μικρή δημοσκοπική ανάσα μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Πιστεύετε ότι είναι περιστασιακό φαινόμενο και τα μεγάλα προβλήματα θα την ανατρέψουν ή μπορεί να αποτελέσει την αρχή δημοσκοπικής ανόδου;

Ο πόλεμος στο Ιράν λειτούργησε ως καταλύτης για τη συσπείρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σε περιόδους αστάθειας ένα τμήμα του εκλογικού σώματος τείνει να επενδύει στην κυβερνητική σταθερότητα. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιες "δημοσκοπικές ανάσες" που τροφοδοτούνται από εξωτερικά γεγονότα είναι συνήθως παροδικές.

Μόλις η ένταση της κρίσης υποχωρήσει, η πολιτική ατζέντα επιστρέφει αναπόφευκτα στα σύνθετα εσωτερικά ζητήματα. Η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ ο απόηχος σκανδάλων και υποθέσεων όπως οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, συνεχίζει να τροφοδοτεί την δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δημοσκοπήσεις, περίπου έξι στους δέκα πολίτες εκφράζουν την επιθυμία για αλλαγή κυβέρνησης.

Συμπερασματικά, η τρέχουσα ενίσχυση της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις μοιάζει περισσότερο με συγκυριακή αντίδραση στην κρίση παρά με σταθερή στροφή του εκλογικού σώματος. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση ευνοείται από τον κατακερματισμό της προοδευτικής αντιπολίτευσης, καθώς δεν υπάρχει ένας ισχυρός πόλος που να απειλεί την κυριαρχία της.

Πώς κρίνετε τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;

Τα κυβερνητικά μέτρα κατά της ακρίβειας μοιάζουν περισσότερο με "ασπιρίνη" για μια βαριά λοίμωξη, παρά με ουσιαστική ανακούφιση για τα άδεια πορτοφόλια των πολιτών. Χαρακτηρίζονται συνολικά ως ανεπαρκή και βραχυπρόθεσμα, την ώρα που οι μεγαλύτερες προκλήσεις βρίσκονται ακόμη μπροστά μας.

Στην πραγματικότητα, οι παρεμβάσεις αυτές δεν πλήττουν τη ρίζα της αισχροκέρδειας, ενώ τα διάφορα "pass" απλώς ανακυκλώνουν τη φτώχεια. Η επιμονή της κυβέρνησης να μη μειώνει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, αλλά ούτε τον ΕΦΚ στα καύσιμα με το πρόσχημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ανελαστική πολιτικής της Ε.Ε. αυτό εκλαμβάνεται από την κοινωνία ως φοροεισπρακτική εμμονή εις βάρος των ασθενέστερων.

Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ακρίβεια;

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας εστιάζουν σε θεσμικές παρεμβάσεις και δραστική μείωση των φόρων σε καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης, απορρίπτοντας την «επιδοματική λογική» των pass. Οι τροπολογίες, που κατέθεσε ο Σ. Φάμελλος στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, είναι πλήρως κοστολογημένες και στοχεύουν στην άμεση ανακούφιση της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

Πρώτον, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο κατώτατο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει άμεση ελάφρυνση για κάθε νοικοκυριό.

Δεύτερον, αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες και μόνιμη μείωση 30% σε όλα τα νησιά.

Τρίτον, ουσιαστική παρέμβαση στην πηγή της ακρίβειας στα καύσιμα, με πλαφόν στη διύλιση, στα 8 δολάρια το βαρέλι.

Τέταρτον, πλαφόν και έλεγχος κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά, αγορά, εφόδια, αλλά και επιβολή κυρώσεων, ώστε να σταματήσει το πάρτι της αισχροκέρδειας.

Οι υποκλοπές, η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η δίκη για τα Τέμπη και τα σκάνδαλα που ξεφυτρώνουν καθημερινά πιστεύετε ότι θα πλήξουν την κυβέρνηση και θα επιδράσουν αποφασιστικά στο πολιτικό σκηνικό;

Οι υποκλοπές που είναι μια βαθιά "σκοτεινή υπόθεση", ένα βαθύ τραύμα στο σώμα της ελληνικής δημοκρατίας που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων, προκαλούν μη αναστρέψιμη κυβερνητική φθορά, καταρρίπτοντας το αφήγημα της «θεσμικής σταθερότητας». Παρά τα διλήμματα περί «χάους», η υπονόμευση του κράτους δικαίου, η ακρίβεια και η διάβρωση εργασιακών δικαιωμάτων τροφοδοτούν μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση. Έχοντας απωλέσει το ηθικό πλεονέκτημα, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δικαστικές εξελίξεις που αναμένεται να δημιουργήσουν πολιτικές ανακατατάξεις στον προοδευτικό χώρο. Η συσσώρευση αυτών των μετώπων δημιουργεί ένα εκρηκτικό σκηνικό, όπου η κοινωνική δυσαρέσκεια συναντά τη θεσμική κρίση, καθιστώντας την πολιτική αλλαγή επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στο μέλλον.

Οι δηλώσεις υπουργών και η χρήση των Patriot στη Σαουδική Αραβία, υπάρχει κίνδυνος να εμπλέξουν τη χώρα στον πόλεμο;

Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας και των κυβερνητικών στελεχών αποτελούν ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ αποτελεί αδιανόητη θριαμβολογία η χρήση της συστοιχίας patriot. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη μετατρέπει την Ελλάδα σε μέρος του προβλήματος αντί για πυλώνα σταθερότητας. Η θέση του κόμματος μας είναι σταθερή και σαφής αφού μιλάμε για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και αποφυγή συμμετοχής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός συνόρων, που δεν έχουν τη σφραγίδα διεθνών οργανισμών για την ειρήνη. Σε κάθε περίπτωση εμείς ζητάμε την άμεση επιστροφή της συστοιχίας και του στρατιωτικού προσωπικού στην Ελλάδα.