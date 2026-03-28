«Το Κίνημά μας ευθυγραμμίζει την πολιτική του δράση με τις σύγχρονες προκλήσεις για τη χώρα» θέλησε να επισημάνει.

«Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε, με τα πιο φωτεινά χρώματα» τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος, κατά την εισήγησή του επί του κειμένου Εθνικής Στρατηγικής στο 4ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

«Σήμερα, το Κίνημά μας δεν καταγράφει απλώς, δεν διαπιστώνει. Αλλά ευθυγραμμίζει την πολιτική του δράση με τις σύγχρονες προκλήσεις για τη χώρα. Το Κίνημα κάνει αυτό για το οποίο ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου: υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα. Χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς γραμμάτια» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η εισήγησή του:

«Συντρόφισσες, σύντροφοι

Είναι μεγάλη η ευθύνη που νιώθω, αναλαμβάνοντας να εισηγηθώ, σήμερα, στο Συνέδριο του Κινήματός μας, ένα κείμενο με βαθύ πολιτικό περιεχόμενο και υψηλό συμβολισμό: τη διακήρυξη και τις πολιτικές θέσεις του συνεδρίου μας.

Φέρει την υπογραφή ενός ανθρώπου με μοναδική διαδρομή και προσφορά στο Κίνημα και την Ελλάδα, με σοφία και πολιτική οξύνοια, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Και είναι για μένα προσωπικά ιδιαίτερη τιμή να το εισηγούμαι. Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.

Το κείμενο αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πολιτική διακήρυξη.

Είναι μια δήλωση προς μια κοινωνία που κοιτάζει σήμερα σε μας, με προσδοκία, με απαιτήσεις.

Είναι μια δήλωση ειλικρίνειας και τιμής. Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και κυρίως πως ό,τι λέμε θα το κάνουμε.

Είναι, τελικά, η Εθνική Στρατηγική, για να βαδίσει η Ελλάδα μπροστά.

Σήμερα, το Κίνημά μας δεν καταγράφει απλώς, δεν διαπιστώνει. Αλλά ευθυγραμμίζει την πολιτική του δράση με τις σύγχρονες προκλήσεις για τη χώρα. Το Κίνημα κάνει αυτό για το οποίο ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου: υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα. Χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς γραμμάτια.

Και δεν το κάνουμε με όρους νοσταλγίας ή συναισθηματικής αναφοράς. Αλλά στο εδώ και τώρα, για το αύριο που θα έρθει και πρέπει να είναι πιο φωτεινό.

Διότι, όπως έλεγε η αείμνηστη Πρόεδρός μας, Φώφη Γεννηματά, «Τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας».

Η δική μας Εθνική Στρατηγική ορίζεται από αξίες και αρχές διαχρονικές. Θέτει στόχους οραματικούς. Και προβάλλει προτάσεις ρεαλιστικές.

Είναι το πλαίσιο του δικού μας Κυβερνητικού Προγράμματος, του Προγράμματος που θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ.

Με την Εθνική του Στρατηγική, σήμερα το ΠΑΣΟΚ μιλά απευθείας στους πολίτες και τους λέει καθαρά πώς θα κυβερνήσει τον τόπο.

Και το κάνει αυτό σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις. Σήμερα που διακυβεύονται πάρα πολλά:

Η ποιότητα ζωής μας που κάθε μέρα επιδεινώνεται.

Το κράτος δικαίου.

Η δημοκρατία μας.

Διακυβεύονται τα όνειρα και οι ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς που τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα.

Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε.

Πρέπει να επιστρέψουμε στην Πολιτική που παράγει αξία για τον άνθρωπο.

Με μεταρρυθμίσεις πραγματικές, ωφέλιμες για όλους, με σχέδιο, με επιμονή στην ιδέα που μας καθορίζει: την κοινωνική δικαιοσύνη.

Και στη δημοκρατία μας.

Διότι, όλα, τελικά, κατατείνουν στον βασικό άξονα αντιπαράθεσης ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό.

Από την επιβολή της ισχύος πάνω στο δίκαιο, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ως την κυριαρχία του πλούτου και τη διεύρυνση των ανισοτήτων.

Όλα έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των θεσμών της.

Η δημοκρατία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εγγύηση συλλογικής ευημερίας.

Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς δημοκρατία.

Με τη διακήρυξη που καλούμαστε να εγκρίνουμε, η Παράταξη αλλά και Ελλάδα γίνονται μέρος των δυναμικών που αναπτύσσονται παντού γύρω μας.

Παίρνει ρόλο ενεργητικό για την ειρήνη, με ανυπόκριτη πίστη στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη.

Υποστηρίζει την αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στις αμυντικές και τις κοινωνικές δαπάνες. Ασφαλής Ευρώπη είναι μόνο η κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη.

Παίρνει ξανά τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας και αξιοπιστίας μέσα στην ΕΕ, προωθώντας την πολιτική της ολοκλήρωση, τη διεύρυνση και την εμβάθυνση.

Με τη διακήρυξη που σήμερα έχουμε μπροστά μας, ανατρέπουμε -δεν αλλάζουμε απλώς- το υπόδειγμα διακυβέρνησης.

Απέναντι στο κλειστό σύστημα εξουσίας του «επιτελικού κράτους» της ΝΔ, που νέμεται την πολιτική και οικονομική εξουσία, με όρους ανώνυμης εταιρείας, της «ΜΑΞΙΜΟΥ Α.Ε.», αντιπαραβάλλουμε το δικό μας ανοικτό, συμπεριληπτικό, διαβουλευτικό μοντέλο. Με έμφαση σε όσα υπηρετήσαμε και μας εμπνέουν: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποκέντρωση.

Για τον έλεγχο της εξουσίας, με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τη Βουλή, τις ανεξάρτητες αρχές να βάζουν φραγμό στην κρατική αυθαιρεσία, διαλύοντας το αίσθημα ασυδοσίας και ατιμωρησίας που επιβάλλει η σημερινή κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ.

Για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος, των δημόσιων και εθνικών πόρων. Τη λογοδοσία.

Για ένα κράτος διαφανές, σύγχρονο, αποδοτικό, που θα διέπεται από αξιοκρατία και πραγματική αξιολόγηση, θα αξιοποιεί και δεν θα φοβάται την τεχνολογία.

Με τη δική μας Εθνική Στρατηγική, παίρνουμε θέση για μια κοινωνία ανοικτή, συμπεριληπτική, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, ίσες ευκαιρίες, απέναντι στις ανισότητες.

Στον κόσμο που παλεύουμε να δημιουργήσουμε μπορείς πάντα να ελπίζεις πως θα έρθουν καλύτερες μέρες, δεν παύεις να έχεις το δικαίωμα στο όνειρο.

Το Κοινωνικό Κράτος βρίσκει ξανά την πραγματική του αποστολή: εγγυάται δικαιώματα, παρέχει ασφάλεια απέναντι στη φτωχοποίηση και το περιθώριο. Για όλους. Λέμε «όχι» στη δήθεν φιλόπτωχη πολιτική των επιδομάτων της ΝΔ, έναν φαύλο μηχανισμό εξάρτησης των πολιτών από πολιτικούς πάτρωνες.

Για εμάς, οι κοινωνικές δαπάνες δεν είναι λογιστική, αλλά όρος ισότητας και αξιοπρέπειας.

Ενώνουμε τη φωνή μας με όσους ζητούν δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, με δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, ρύθμιση της αγοράς και διάλυση των καρτέλ, στήριξη της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, με όρους διαγενεακής δικαιοσύνης

Με όσους αξιώνουν σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίας υγείας, ΕΣΥ και πρωτοβάθμια φροντίδα, ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, σύγχρονο δημόσιο σχολείο.

Με όσους ζητούν στήριξη στην καθημερινότητα με δημόσιες πολιτικές, για τη στέγαση, την ενέργεια.

Με όσους εργάζονται για δίκαιη, βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, με σχέδιο και επενδύσεις στις δημιουργικές δυνάμεις του απ’ άκρη σε άκρη του τόπου μας.

Με τη νέα γενιά, που ονειρεύεται και αξίζει να έχει ευκαιρίες, επιλογές, προοπτική.

Αξίες - στόχοι και προτάσεις, σε μια αδιάρρηκτη συνέχεια.

Για να πάει η Ελλάδα μπροστά.

Για να ανασάνει ο λαός μας.

Όλα αυτά και όσα ακόμη ορίζονται στις λέξεις της διακήρυξης, περιγράφουν αυτό που, τελικά, όλους μας εμπνέει και μας ενώνει, υπερβαίνοντας πιθανές διαφωνίες ή διαφορετικές οπτικές. Περιγράφει και δίνει νόημα στην Πολιτική Αλλαγή. Το ισχυρό αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για Πολιτική Αλλαγή.

Αλλαγή πραγματική, όχι εναλλαγή ρόλων.

Αλλαγή παραδείγματος.

Αλλαγή πολιτική, με δημοκρατική ανατροπή.

Και εδώ ναι πρέπει να ειπωθεί κάτι που λέμε όλες κι όλοι, τόσους μήνες. Κάτι που συμπύκνωσε με τόσο δυναμικό και καθαρό τρόπο χθες ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Να ειπωθεί κι εδώ, καθαρά, πως δεν πρόκειται αυτό το Κίνημα να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, σε όλες τις εκδοχές της.

Και αυτό αποτυπώνεται στη διακήρυξή μας, με μια καθαρή, σαφή και δεσμευτική διατύπωση. Κανένας κυβερνητικός ρόλος στη ΝΔ.

Κάνουμε, άλλωστε, διαρκή μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Δεξιά και τη συντήρηση, όσες μορφές κι αν πάρει.

Δεν δίνουμε κάθε μέρα τόσο επίμονο αγώνα απέναντι στην Κυβέρνηση της διαφθοράς, των υποκλοπών, των χαμένων ευκαιριών, για να την κρατήσουμε αύριο στη διακυβέρνηση της χώρας.

Είμαστε Κίνημα Αλλαγής, όχι συμβιβασμών.

Εμείς είμαστε από άλλο υλικό φτιαγμένοι.

Δεν είμαστε η εναλλακτική. Είμαστε ο άλλος δρόμος.

Δική μας δέσμευση είναι η διακυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο. Που θα υπηρετεί την κοινωνική πλειοψηφία. Τους πολλούς, όχι τους λίγους και ισχυρούς, που η σημερινή εξουσία θέλει να κάνει ακόμη ισχυρότερους.

Πιστεύουμε στη Νίκη των αξιών και των ιδεών μας.

Γιατί δεν προσπαθούμε να πείσουμε απλώς τους πολίτες να μας ψηφίσουν.

Εμείς θέλουμε κάτι πολύ βαθύτερο: να εμπνεύσουμε την αλλαγή.

Με συμμετοχή, συμπαράταξη και ενότητα.

Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, το κάλεσμα που απηύθυνε χθες από αυτό εδώ το βήμα, ο Πρόεδρός μας, Νίκος Ανδρουλάκης, σε κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη, να αγωνιστούμε μαζί για την Αλλαγή.

Καλούμε όσους απογοητεύτηκαν, όσους έφυγαν αλλά δεν υπονόμευσαν ανεπανόρθωτα την Παράταξη. Όσους απείχαν, όσους δεν ψήφισαν ποτέ, τους νέους μας που δεν πίστεψαν ποτέ ότι όλο αυτό τους αφορά.

Ενώνουμε δυνάμεις, για να γίνουμε πιο πολλοί, πιο δυνατοί.

Για να επιστρέψει ο δήμος στη δημοκρατία και να την προασπίσει απέναντι στον αυταρχισμό.

Για να γίνει ξανά η πολιτική υπόθεση των πολιτών και όχι των συμφερόντων.

Σας ζητώ, λοιπόν, να εγκρίνουμε την εισήγηση για την Εθνική Στρατηγική.

Να χαράξουμε μαζί τα επόμενα βήματα, όχι μόνο της Παράταξης, αλλά του τόπου μας. Σε όλους τους τομείς της παραγωγής.

Να σχεδιάσουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε. Με τα πιο φωτεινά χρώματα.

Κι από τη Δευτέρα να βγούμε όλες και όλοι μαζί, εκεί έξω, να κοιτάξουμε ευθεία τους συμπολίτες μας στα μάτια και να τους πούμε με δυναμισμό και χαμόγελο: «ναι γίνεται».

Να τους εμπνεύσουμε, πως η Αλλαγή είναι δυνατή.

Η Αλλαγή ξεκινά από εδώ.

Η Αλλαγή είμαστε εμείς.

Διότι αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς!

Καλό μας αγώνα!».