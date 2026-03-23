«Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!».

Στις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, οι οποίες ανέδειξαν για ακόμη μια φορά νικητές τους σοσιαλιστές αναφέρεται με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η δεξιά γίνεται αντιπολίτευση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο twitter:

Η συνεργασία Σοσιαλιστών, Αριστεράς και Πρασίνων εκλέγει Δημάρχους στο Παρίσι, στη Μασσαλία και τη Λυών.

Έτσι πάει η Δεξιά και η Ακροδεξιά στην αντιπολίτευση και την μειοψηφία.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!

Το απέδειξε η Αθήνα από το 2023.

