Στις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, οι οποίες ανέδειξαν για ακόμη μια φορά νικητές τους σοσιαλιστές αναφέρεται με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η δεξιά γίνεται αντιπολίτευση.
Αναλυτικά η ανάρτησή του στο twitter:
Η συνεργασία Σοσιαλιστών, Αριστεράς και Πρασίνων εκλέγει Δημάρχους στο Παρίσι, στη Μασσαλία και τη Λυών.
Έτσι πάει η Δεξιά και η Ακροδεξιά στην αντιπολίτευση και την μειοψηφία.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
Το απέδειξε η Αθήνα από το 2023.
{https://x.com/czachariadis/status/2035847808817741854?s=48&t=X_eiGK4tbzC17q--laA_Rw}