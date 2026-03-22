«Αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπήρχε ΠΑΣΟΚ» τόνισε, στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκδήλωση του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου.

Και ανέφερε: «Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, που ακουμπά την καρδιά και την ψυχή κάθε ανθρώπου, που ψήφισε και πίστεψε στο ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είναι απλά ο ιδρυτής μας. Επιτρέψτε μου πρώτα να μιλήσω ως παιδί της δεκαετίας του ’80, ως ευρωβουλευτής μετά και τέλος ως Πρόεδρος.

Ο λαός της Κρήτης πίστεψε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πολιτικός απόγονος του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς κόμισε σε μια από τις κρισιμότερες ιστορικές φάσεις της πατρίδας μας τρεις έννοιες και τις έκανε κίνημα και κόμμα. Πατρίδα, Δημοκρατία, Πρόοδος. Αυτές οι λέξεις ήταν η πυξίδα και η στρατηγική του ανθρώπου, που αναγέννησε τη Δημοκρατική Παράταξη μετά από πολλές δεκαετίες δυσκολιών, αποκλεισμών και ανισοτήτων.

Αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπήρχε ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε η Κεντροαριστερά, δεν θα υπήρχε μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη.

Ως παιδί, λοιπόν, το 1985 έζησα την αγάπη του κόσμου στη συγκέντρωση της Πλατείας Ελευθερίας του Ηρακλείου όπου συγχωριανοί μου έβαψαν πράσινο έναν ανεμόμυλο και τον κατέβασαν απ' το Οροπέδιο Λασιθίου στην πλατεία για να τιμήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ως παιδί περιμένοντας να δώσω πανελλαδικές εξετάσεις, πριν πάμε τη Δευτέρα να δώσουμε έκθεση, μάθαμε την είδηση ότι ο Ανδρέας δεν ήταν στη ζωή. Κι όλα σκοτείνιασαν, όλα πάγωσαν. Μαζί με αυτόν έφυγε και μια ολόκληρη εποχή.

Ως ευρωβουλευτής τον αγάπησα ακόμη περισσότερο. Είχα δεκάδες αποστολές σε όλον τον κόσμο και ο Ανδρέας είναι ο πιο γνωστός Έλληνας παγκοσμίως, ο πιο γνωστός Έλληνας πολιτικός σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική ως την Κίνα και πέρα από τα όρια της Ευρώπης.

Γι' αυτό θεώρησα χρέος μου να τον τιμήσω όπως μπορούσα. Και ξεκίνησα το 2018 μια προσπάθεια που υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2022. Απέναντι από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει μια αίθουσα με το όνομα του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου, πλάι στα ονόματα όλων των μεγάλων Ευρωπαίων ηγετών

Προχθές, λοιπόν, που ανέβηκα στο Στρασβούργο για το θέμα των υποκλοπών πριν πάω στο γραφείο της Προέδρου, ήπια έναν καφέ και είπα στους τότε συνεργάτες μου, που είναι ακόμα εκεί: «δείτε τι χαρά να πίνουμε τον καφέ μας με θέα την αίθουσα του Ανδρέα Παπανδρέου». Για μένα, το πιο συγκινητικό βίντεο είναι από εκεί.

Χιλιάδες μαθητές όλων των ευρωπαϊκών χωρών θα δουν, θα ρωτήσουν και θα μάθουν ποιος είναι αυτός ο μεγάλος Έλληνας. Και κλείνω με δύο κουβέντες ως Πρόεδρος: Ποια είναι η προίκα του και ποιος είναι ο αγώνας μας σήμερα.

Ο αγώνας μας σήμερα είναι ανάλογος του τότε αγώνα. Γιατί η Ελλάδα αντί να πηγαίνει μπροστά, μένει στάσιμη. Περίμενε κανείς η Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση να έχει αυτήν την κατάσταση στους θεσμούς και στην ποιότητα της δημοκρατίας; Να διευρύνονται οι ανισότητες;

Εδώ λοιπόν είναι η προίκα του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι δικές του αξίες, οι δικές του αρχές να γίνουν αγώνας, που θα μας εμπνεύσει όλους για να κάνουμε ξανά την πολιτική αλλαγή πράξη και να είναι και αυτός περήφανος από εκεί που μας βλέπει, αλλά πάνω απ' όλα να δικαιώσουμε τους αγώνες δεκάδων ανθρώπων που πίστευαν στον ΠΑΣΟΚ και θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε ενωμένοι».