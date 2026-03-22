Παράλληλα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, αξιολογώντας τα δεδομένα και τα πιθανά σενάρια, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας.

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει στις 11 το πρωί της Δευτέρας (23.3.26) το ΚΥΣΕΑ, σε μια τακτική συνεδρίαση που αναμένεται να επικεντρωθεί στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ θα είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις στο μεταναστευτικό, υπό το βάρος της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης όπως αυτή διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες μετά την έναρξη πολέμου στη Μέση Ανατολή.