«Υπογράφηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς» σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην εστίαση παρουσιάζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά. Κι αν δεν δουλεύεις στείλτο ε κάποιον φίλο ή φίλη που δουλεύει» αναφέρει στην αρχή.

«Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό» και συνεχίζει τονίζοντας ότι «πλέον ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται: Από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ + επιδόματα, όπως 10% για εποχική δουλειά και έως 15% για τουριστική εκπαίδευση».