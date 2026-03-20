Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας άφησε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και διαμόρφωσης κοινής πολιτικής για τον περιορισμό των τιμών της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκονται στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στο OPEN, αναφερόμενος στις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Οι τιμές

Όπως επισήμανε, οι καθημερινές και έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν άμεσα την αγορά και την καθημερινότητα των πολιτών — από τη λαϊκή αγορά και το σούπερ μάρκετ έως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον, όπου δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, η κυβέρνηση επιδιώκει να δράσει έγκαιρα, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του κλάδου, ώστε να βρεθούν λύσεις που θα ανακουφίσουν τους πολίτες. Όπως ανέφερε, εξετάζονται διάφορα μέτρα και αναμένονται σχετικές πρωτοβουλίες.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα για τις επόμενες ημέρες. Υπενθύμισε ότι, παρά τις περσινές προβλέψεις για αυξήσεις της τάξης του 15% στα εισιτήρια, βρέθηκαν τρόποι να συγκρατηθούν οι τιμές, κάτι που —όπως είπε— αποτελεί και τώρα στόχο, παρά τις δυσμενέστερες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ του κλάδου, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, προκειμένου να εξεταστούν μέτρα που θα μπορούν να εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης. Στόχος είναι η στήριξη των νησιωτών και η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στα νησιά.

Εξωτερική πολιτική

Αναφερόμενος σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία εκφράζεται θεσμικά από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον αρμόδιο υπουργό, τονίζοντας ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε δημόσιες τοποθετήσεις, λόγω της πολυπλοκότητας και ευαισθησίας των θεμάτων. Όπως σημείωσε, πλήρη εικόνα διαθέτουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ και εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της ειρήνης προϋποθέτει ισχυρή άμυνα και ετοιμότητα απέναντι σε διαδοχικές κρίσεις.

Ναυτικοί και κατάσταση στην περιοχή

Αναφερόμενος στους Έλληνες ναυτικούς, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται 11 πλοία με ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο και περισσότερα από 145 ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και υπάρχει καθημερινή επικοινωνία μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων του Υπουργείου, ενώ έχει προβλεφθεί μηχανισμός επιστροφής για όποιον το επιθυμεί — χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι τα πλοία δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμη ζώνη, όπου έχουν καταγραφεί επιθέσεις —όχι σε ελληνικά πλοία— καθώς και σε ενεργειακές υποδομές, γεγονός που καταδεικνύει την κλιμάκωση της έντασης και την αδυναμία ασφαλών προβλέψεων.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να προσαρμόζει τις επόμενες κινήσεις της ανάλογα με την πορεία της κρίσης.