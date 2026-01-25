«Είναι ένα συνέδριο προγραμματικής συμφωνίας πάνω στην επόμενη μέρα του κόμματος και την προσήλωση του στη λογική των πολιτικών συμμαχιών», αναφέρουν, μεταξύ άλλων.

Πήγες από το περιβάλλον Αλέξη Χαρίτση, αναφέρουν ότι υπάρχει ιδιαίτερη ικανοποίηση μετά το πέρας του Συνεδρίου της Νέας ΑριστεράςΣυνεδρίου της Νέας Αριστεράς.

Όπως τονίζουν οι συνεργάτες του Αλέξη Χαρίτση:

1. Το συνέδριο με συντριπτική πλειοψηφία επιβεβαίωσε την ιδρυτική πράξη της Νέας Αριστεράς: τη λογική του Λαϊκού Μετώπου μέσα από μια μεγάλη συμμαχία που περιλαμβάνει δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, της Αριστεράς και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Στόχος του μετώπου η ανατροπή των συσχετισμών και της Δεξιάς στη χώρα μας.

2. ⁠Το συνέδριο επιβεβαίωσε την κριτική του Αλέξη Χαρίτση -αποτυπωμένη στην ομιλία του- για τις αποτυχημένες κεντρώες λύσεις και την πολιτική του μέσου όρου. Ταυτόχρονα ότι κάθε ενωτική προσπάθεια οφείλει να σέβεται την αυτονομία των επί μέρους χωρών.

3. Το συνέδριο υπογραμμίζει ότι σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο ο ρόλος της Νέας Αριστεράς είναι να ενδυμαμώσει την πολιτική της παρουσία και τη δράση της μέρα στην κοινωνία και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για ενωτικές κινήσεις πάνω σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα άμεσων αλλαγών. Δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου, δεν επιλέγει την αναδίπλωση, δεν θέτει αποκλεισμούς. Είναι ένα συνέδριο προγραμματικής συμφωνίας πάνω στην επόμενη μέρα του κόμματος και την προσήλωση του στη λογική των πολιτικών συμμαχιών.

Από την πλευρά της η πλευρά της πλειοψηφίας τονίζει ότι αποτυπώθηκε μιας σαφής αριστερή κυριαρχία.