«Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί», τόνισε ο Δένδιας.

Η Ελλάδα θα συνεργαστεί με το Ισραήλ για την αντιμετώπιση drones, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατζ.

«Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, τεχνογνωσία ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες και ειδικότερα σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στις κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν «οι στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους» και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Η αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ «πλέον καλύπτει όλο το φάσμα», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. «Από την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και τις κοινές ασκήσεις μέχρι τη στρατηγική σύγκλιση στην έρευνα, στην καινοτομία, στην αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία», συμπλήρωσε.

Πέρα από τη συνεργασία για την αντιμετώπιση drones, συμφωνήθηκε «να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι να ανασχέσουμε απειλές και στον κυβερνοχώρο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι η Ελλάδα μελέτησε το ισραηλινό μοντέλο και σε αυτή τη βάση δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. «Στόχος μας είναι η Ελλάδα από “χώρα πελάτης” και “αγοραστής” μόνον αμυντικών συστημάτων, να γίνει μια χώρα συμπαραγωγός - παραγωγός, καινοτόμων προϊόντων χαμηλού σχετικά κόστους και διττής χρήσης», συνέχισε και συμπλήρωσε ότι υπάρχει συνεννόηση για ενίσχυση της συνεργασίας του ΕΛΚΑΚ με τους αντίστοιχους ισραηλινούς φορείς.

Αναφερόμενος στη συνεργασία «3+1», μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Στην περιοχή μας πολλά διακυβεύονται από αποσταθεροποιητικές πρακτικές, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας. Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε».

Στη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας συζήτησε με τον Ίσραελ Κατζ την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. «Εμείς, όπως είναι γνωστό, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια ενίσχυσης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Επίσης, ενημέρωσε τον Ισραηλινό ομόλογό του για τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου και συζήτησαν για τη Συρία «την επόμενη ημέρα εκεί, για την ανάγκη προστασίας όλων των πληθυσμιακών ομάδων, όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως «η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και τον Λίβανο αποτελεί για εμάς μέγιστη, ύψιστη προτεραιότητα».