Ο πρώην πρωθυπουργός έχει απλώσει δίκτυα σε μεσαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης- Τι κινήσεις μελετάει ο Ανδρουλάκης.

Από την ανάλυση που κάνουν στην Χαριλάου Τρικούπη προκύπτει πως δεν ανησυχούν και κατ' επέκταση πως δεν φοβούνται το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αντιθέτως εκτιμούν ότι βασικός αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ, εκτός, φυσικά, από την ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα που ετοιμάζει. Αυτό γράφαμε πριν από λίγες μέρες, αφότου η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών γνωστοποίησε (ΚΟΝΤΡΑ) πως μπαίνει στον πολιτικό στίβο. Το καταγράφαμε διότι από τις ποιοτικές έρευνες προκύπτει ότι η κυρία Καρυστιανού δεν διεισδύει στα ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως η πιο μεγάλη επιρροή της είναι στην ΝΙΚΗ, στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά και σε ένα τμήμα των ψηφοφόρων του ΚΚΕ. Εν αντιθέσει με τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος ολοένα και αυξάνει την επιρροή του στον κόσμο της κεντροαριστεράς, άρα και σε δυνητικούς ψηφοφόρους του κ. Ανδρουλάκη.

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις πληροφορίες διαφαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει απλώσει δίκτυα σε μεσαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και σε πράσινους αυτοδιοικητικούς, συνδικαλιστές κλπ. Αυτό αποτυπώνεται και στην σύνθεση της εκδήλωσης που διοργανώνει το προσεχές Σάββατο στην Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της «Ιθάκης», όπου στο πάνελ των ομιλητών θα είναι ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Ντίνα Σπυροπούλου, ανιψιά του αείμνηστου Ροβέρτου Σπυρόπουλου, επί χρόνια διευθυντή του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι και στην αντίστοιχη εκδήλωση στην Πάτρα ήταν στο πάνελ ο Γιώργος Σιακαντάρης που μετέχει στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μέσα από την Κίνηση «Ανανεωτική Αριστερά», αλλά και ο επίσης προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Αϊβαλής, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος. Τα προαναφερθέντα μας προδιαθέτουν για τις διαθέσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφορικά με τη φυσιογνωμία που θα έχει το εγχείρημά του. Είναι σαφές ότι θέλει να διεκδικήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα της κεντροαριστεράς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπει τον φυσικό του χώρο, την ευρωπαϊκή αριστερά. Εκτιμάται ότι το προσεχές διάστημα θα δούμε και άλλα πρόσωπα που είναι στον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ να συνομιλούν με τον κ. Τσίπρα αλλά και να μετέχουν στις επόμενες εκδηλώσεις που ετοιμάζει σε Ιωάννινα, Λάρισα κλπ. Όπως για παράδειγμα πρόσωπα που μετέχουν στην κίνηση «Ανανεωτική Αριστερά» με επικεφαλής τον Θόδωρο Μαργαρίτη και τα οποία βλέπουν θετικά τις πρωτοβουλίες Τσίπρα, όπως για παράδειγμα ο γνωστός γιατρός Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο Γ. Σιακαντάρης κ.α.

Στη βάση αυτή το ερώτημα που κυκλοφορεί μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι αν ο κ. Ανδρουλάκης στην πορεία προς το συνέδριο θα κάνει κάποιες κινήσεις προς τα αριστερά του. Αν, για παράδειγμα, θα πάει ένα βήμα παραπέρα τους ανοιχτούς διαύλους που διατηρεί με τον Αλ. Χαρίτση ή αν θα αξιοποιήσει τη παγωμάρα που επικρατεί στους κόλπους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον Σωκράτη Φάμελλο και τα στελέχη του κόμματος ο κ. Τσίπρας.