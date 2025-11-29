Όσα επεσήμανε σε συνέντευξή του.

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην Εφημερίδα των Συντακτών, τόνισε ότι: «Οι σκανδαλώδεις επιδοτήσεις προς λίγους «ημετέρους» και η προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης του πολύκροτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση προκαλούν δικαιολογημένη οργή στις αγρότισσες και τους αγρότες που βιώνουν την κυβερνητική εγκατάλειψη. Κάθε πολιτική υπέρ των λίγων την πληρώνουν οι πολλοί. Και κάθε σκάνδαλο των «γαλάζιων» το πληρώνουμε όλοι. Και γι’ αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».

Αναλυτικά:

«Το κυβερνητικό φιάσκο στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες αποτελεί ένα ακόμη σύμπτωμα της βαθιάς αποδιάρθρωσης στην οποία έχει οδηγήσει τη χώρα το διεφθαρμένο επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη.

Πίσω από τις επικοινωνιακές πιρουέτες των κ.κ. Χατζηδάκη-Τσιάρα, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: Η καταβολή μόλις 363 εκατ. € έναντι των 580 εκατ.€ που οφείλονται στους αγρότες και είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ότι θα τους καταβληθούν πλήρως. Μαζί με την επιπλέον παρακράτηση 80–85 εκατ. € υπέρ του ΕΛΓΑ, το τελικό ποσό που φτάνει στους αγρότες περιορίζεται σε μόλις 280 εκατ. €, λιγότερα από μισά από τα οφειλόμενα δηλαδή.

Είναι μια ακόμα ψηφίδα στα ασφυκτικά αγροτικά προβλήματα: κλιματική αλλαγή, δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, χρηματοδοτική δυσπραγία, ενεργειακή ακρίβεια και αποδεκατισμός του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, κερδοσκοπία των καρτέλ και των μεσαζόντων, απειλούν την ίδια την επιβίωση μικρών και μεσαίων παραγωγών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κρίση δεν περιορίζεται στον πρωτογενή τομέα. Επηρεάζει όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα και την ελληνική οικονομία. Απειλεί με επισιτιστική κρίση ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, οι σκανδαλώδεις επιδοτήσεις προς λίγους «ημετέρους» και η προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης του πολύκροτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση προκαλούν δικαιολογημένη οργή στις αγρότισσες και τους αγρότες που βιώνουν την κυβερνητική εγκατάλειψη.

Κάθε πολιτική υπέρ των λίγων την πληρώνουν οι πολλοί.

Και κάθε σκάνδαλο των «γαλάζιων» το πληρώνουμε όλοι.

Και γι’ αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».