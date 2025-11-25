Ο Χάρης Δούκας προειδοποιεί πως οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο και η μείωση αρμοδιοτήτων απειλούν τόσο τη δημοκρατική νομιμοποίηση των δημάρχων όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σε συνέντευξή του στο «Press Talk» την Τρίτη, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες τιμωρούνται για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο φορέων.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλαγές στον εκλογικό νόμο, με στόχο την κατάργηση της «δεύτερης Κυριακής» στις δημοτικές εκλογές και την εφαρμογή του συστήματος της «δεύτερης επιλογής». Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει εφαρμοστεί μόνο σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου και, όπως τόνισε, αυτό υπονομεύει την πολιτική νομιμοποίηση των δημάρχων, καθώς επιτρέπει σε υποψήφιους που δεν έχουν πλειοψηφία να αναδειχθούν μέσω συνδιαλλαγής.

Ο Χάρης Δούκας επισήμανε ότι η αυτοδιοίκηση έχει ήδη χάσει σημαντικούς πόρους και αρμοδιότητες, ενώ εξέφρασε φόβους ότι στο μέλλον οι διορισμοί θα γίνουν πλήρως κεντρικοί, όπως συνέβαινε παλαιότερα με τους νομάρχες.

Σχετικά με τις αντιδράσεις στην προτεινόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η πρόταση της «δεύτερης επιλογής» δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της χαμηλής συμμετοχής, αλλά εισάγει συνδιαλλαγές που δεν συνάδουν με δημοκρατικές διαδικασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deh8osik5su1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τα διδάγματα της εκλογής Μαμντάνι και τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ

Στη συνέχεια, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στη διεθνή πολιτική σκηνή, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον Άντριου Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, ο οποίος κέρδισε με πρωτοποριακή και απλή επικοινωνία, εστιάζοντας σε δύο βασικά αιτήματα: μηδενικό εισιτήριο στις συγκοινωνίες και πάγωμα ενοικίων. Ο δήμαρχος τόνισε ότι η ελληνική κεντροαριστερά μπορεί να αντλήσει έμπνευση από τέτοιες φρέσκες προσεγγίσεις, χωρίς να αντιγράφει τυφλά.

Σε ερώτηση για τη συμμετοχή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι η υποψηφιότητά του αποτέλεσε καθαρή πολιτική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση του κόμματος και την παρουσίαση προτάσεων για την οικονομία, την ενέργεια και το περιβάλλον. Τόνισε ότι η σχέση του με την Αθήνα δεν ήταν ποτέ ευκαιριακή, και ότι συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για τον δήμο, συνδυάζοντας τα καθήκοντά του με πολιτικές προτάσεις για το κόμμα.

Όσον αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ότι προτεραιότητα έχει η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Εξήγησε ότι οι αποφάσεις για συνεργασίες θα βασίζονται σε αρχές και αξίες και όχι σε προσωρινό πολιτικό καιροσκοπισμό, τονίζοντας τη σημασία της καθαρής στρατηγικής και της δεσπόζουσας θέσης του ΠΑΣΟΚ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deh8q4na8jpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης σε θετικά παραδείγματα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, όπως η συντήρηση του γλυπτού του Κώστα Βαρώτσου στον «Δρομέα», και στη σημασία της συμμετοχής σε μεγάλα θέματα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η ενεργειακή πολιτική. Υπογράμμισε την ανάγκη για ξεκάθαρη εθνική γραμμή στα ενεργειακά ζητήματα, με έμφαση στην απολιγνιτοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, σχετικά με τις πιθανές εξορύξεις στο Ιόνιο, ο Χάρης Δούκας επεσήμανε ότι οι αποφάσεις για τέτοια έργα θα ληφθούν σε βάθος χρόνου και τόνισε τη σημασία της προσοχής στις κλιματικές συνθήκες και στο περιβαλλοντικό πλαίσιο. Παρά τις διαφορές απόψεων με άλλους πολιτικούς, υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς, με κόκκινες γραμμές και στόχο την επίτευξη ουσιαστικών συγκλίσεων.