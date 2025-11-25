Ποντάρει στον «εμφύλιο» την μετωπική Ανδρουλάκη- Τσίπρα για την 2η θέση.

Το Μαξίμου προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την σκοπιμότητα πίσω από την έκδοση της «Ιθάκης» και την απήχηση του πρώην πρωθυπουργός με το νέο κουστούμι του. Αυτό του πολιτικού που πέρασε μέσα από το καμίνι του δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015 -με κίνδυνο την έξοδο της χώρας από το ευρώ- της 17ωρης δραματικής διαπραγμάτευσης και του 3ου μνημονίου. Ενός πρωθυπουργού που έπαθε και έμαθε, όπως λέει ο ίδιος...

Βλέπουν εμφύλιο στην κεντροαριστερά

Στην πλειοψηφία τους οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι – υπό προϋποθέσεις- το βιβλίο «Ιθάκη» και το came back του Αλέξη Τσίπρα μπορούν να αποδειχθούν «δώρο» για τον Κ. Μητσοτάκη. Ο εμφύλιος στην κεντροαριστερά που ξεκίνησε την Δευτέρα με την τοποθέτηση του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων προβλέπουν ότι θα είναι «εμφύλιος διαρκείας» με βασικό ωφελημένο την κυβερνώσα παράταξη.

«Επιτέλους θα πάψουν να ασχολούνται μαζί μας» λένε χαρακτηριστικά στελέχη της ΝΔ και πιστεύουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα για αντίπαλο. Στη λογική ότι όπως τον κέρδισε το 2019 και το 2023, μπορεί να τον κερδίσει και τώρα. Αξιοποιώντας και πάλι τα αντανακλαστικά μερίδας ψηφοφόρων που βάζουν αρνητικό πρόσημο στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Το Μαξίμου ποντάρει στην μάχη Ανδρουλάκη- Τσίπρα για την 2η θέση

Οι πιο υποψιασμένοι πάντως στο Μαξίμου κρατούν μικρό καλάθι για το κατά πόσο η εξομολόγηση Τσίπρα θα γυρίσει μπούμερανγκ γι’ αυτόν. Ξέρουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι - ίσως το μόνο πρόσωπο- που μπορεί να βγάλει από τον βάλτο την Αριστερά και δεν τον υποτιμούν. Αναγνωρίζουν, επίσης, ότι έχει μετατοπιστεί από την Αριστερά προς το κέντρο και ότι πλέον δεν είναι πολέμιος της Ευρώπης αλλά συνομιλητής στα μεγάλα σαλόνια της Ε.Ε. και των ΗΠΑ.

Πίσω από το βιβλίο Ιθάκη στο Μαξίμου διαβλέπουν μία καθαρή στόχευση του πρώην πρωθυπουργού. Την ώρα που η συζήτηση περί διαφθοράς στη Ν.Δ έχει φουντώσει ο Αλέξης Τσίπρας προτιμά να φανεί «αφελής» ως προς τις επιλογές προσώπων αλλά σίγουρα «έντιμος» και «ηθικός» ως προς τις προθέσεις του. Και ταυτόχρονα τραβάει μία κόκκινη γραμμή από όλους όσοι ζημίωσαν με την στάση τους την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτός ο πιο κλειστός πυρήνας του Μαξίμου με βάση την παραπάνω ανάλυση φαίνεται να ποντάρει περισσότερο στον μεγάλο ανταγωνισμό που αναμένεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα Τσίπρα.

«Εμείς θέλουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να κονταροχτυπιούνται για την δεύτερη θέση. Μόνον έτσι μπορεί να αποδυναμωθεί περαιτέρω το ΠΑΣΟΚ και μέρος των κεντρώων να επιστρέψει στη Ν.Δ. Και μέσα από αυτήν την διαμάχη να μην έχει κανείς σοβαρό προβάδισμα ώστε και μέρος των δυσαρεστημένων κεντροδεξιών ψηφοφόρων να σκεφθούν να επιστρέψουν στη Ν.Δ» λένε.

Ψάχνονται για το νόημα της «Ιθάκης»…

Γεγονός είναι ότι από το πρωί της Δευτέρας δεν υπήρχε άλλη συζήτηση στο Μαξίμου τα γραφεία υπουργών και βουλευτών της Ν.Δ. πλην του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Οι περισσότεροι κυβερνητικοί έβαζαν αστερίσκο στον τρόπο που επέλεξε να σηματοδοτήσει την επιστροφή του ο πρώην πρωθυπουργός. «Πιστεύαμε ότι θα έβρισκε έναν διαφορετικό τρόπο να διαχειριστεί την εικόνα του» έλεγαν εκτιμώντας ότι το βιβλίο απλώς δικαιώνει τη Ν.Δ. ενώ ταυτόχρονα επιχειρούσαν να αποδομήσουν τον Αλέξη Τσίπρα και σε ηθικό επίπεδο.

«Ο Τσίπρας έγραψε όσα λέγαμε χρόνια τώρα και αρκετοί πολίτες δεν τα πίστευαν. Για το φιάσκο της Novartis και τα παραϋπουργεία. Για την μεθόδευση με τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και τους αμετάκλητα καταδικασθέντες υπουργούς του. Για την επιλογή Βαρουφάκη και το κλείσιμο των τραπεζών. Για τα σχέδια περί παράλληλου νομίσματος των κ.κ. Λαφαζάνη, Τσακαλώτου και της εξόδου από το ευρώ που στήριζε και η ζωή Κωνσταντοπούλου κλπ.» έλεγαν.

Ο «καπετάνιος» και οι «μούτσοι»

Πιο δεικτικά κάποιοι στην κυβέρνηση έσπευσαν να σχολιάσουν ότι δεν επρόκειτο για απλά λάθη συνεργατών αλλά για βασική ιδεολογική κατεύθυνση του ίδιου του Τσίπρα. «Κανείς από αυτούς που αδειάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν μετακινήθηκε από την θέση του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που είπε ότι θα σκίσει τα μνημόνια προεκλογικά. Ο πρώην πρωθυπουργός μετακινήθηκε όταν είδε τα σκούρα» σημείωναν με νόημα.

Την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης εξέφρασε ο Π. Μαρινάκης αξιώνοντας μία συγγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια δεν είναι και τόσο έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην ίδια λογική και το φαρμακερό σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη: «Αν ο Αλ. Τσίπρας τα έλεγε όλα αυτά και έκλεινε λέγοντας “τούτων λεχθέντων, δεν κάνω για πρωθυπουργός, πάω να μονάσω σε ένα μοναστήρι”, θα είχε νόημα. Αν όμως λέει αυτά, πως όλοι όσοι επέλεξε είναι άχρηστοι και θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, υπάρχει κάποιο προβληματάκι».

Γεγονός αδιαμφησβήτητο είναι ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σηκώνει πολύ σκόνη που διατρέχει οριζόντια όλα τα κόμματα ανακατεύοντας για πρώτη φορά μετά από χρόνια τα λιμνάζοντα πολιτικά νερά.