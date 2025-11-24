«Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα, ουσιαστικές λύσεις, πριν οδηγηθεί οριστικά στον αφανισμό μια παραγωγική τάξη που αποτελεί θεμέλιο της κοινωνίας και της οικονομίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν προέκυψαν ξαφνικά, ούτε χωρίς προειδοποίηση. Είναι η συσσωρευμένη κραυγή ενός κόσμου που τα τελευταία χρόνια βλέπει το εισόδημά του να συρρικνώνεται και την παραγωγή του να γίνεται οικονομικά ασύμφορη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Το αυξανόμενο κόστος σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας, η ακριβή ενέργεια, οι συνεχείς ανατιμήσεις στα εφόδια, ο αποδεκατισμός του κτηνοτροφικού κεφαλαίου από την ευλογιά λόγω αβελτηρίας της κυβέρνησης, έχουν διαμορφώσει μια πραγματικότητα που δεν αφήνει περιθώρια για άλλη υπομονή. Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής, παρακολουθούν - αγανακτισμένοι και οργισμένοι - φαινόμενα που εντείνουν το αίσθημα αδικίας: "τυχερούς" να κερδίζουν διαρκώς λαχεία, golden boys να αμείβονται με υπέρογκα ποσά για να προσέρχονται όποτε θέλουν σε κρίσιμους οργανισμούς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και κομματικούς ημέτερους να επωφελούνται από επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων €, με την κυβέρνηση να επιδίδεται σε ένα όργιο προσπάθειας συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές οι εικόνες εντείνουν την αίσθηση ότι το σύστημα λειτουργεί για τους λίγους, ενώ οι αγρότες παραμένουν εγκαταλελειμμένοι», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

