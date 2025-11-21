Η νέα μεθόδευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και η επιθετική στάση της αντιπολίτευσης.

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Γ. Ξυλούρης απογοήτευσε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζούσαν με την προσμονή της κατάθεσής του. Ο επονομαζόμενος «Φραπές» όχι μόνο δεν κατέθεσε αλλά ούτε καν εμφανίστηκε στην αίθουσα. Με ένα σύντομο υπόμνημα, απλώς, ενημέρωσε ότι κάνει χρήση του δικαιώματος της «σιωπής» ως εν δυνάμει κατηγορούμενος. Παρότι δεν κατηγορείται. Τουλάχιστον όχι ακόμη.

Και η Ν.Δ. για να απομακρύνει από την ίδια το πικρό ποτήρι της ευθύνης έστειλε τον Φραπέ στην δικαιοσύνη με το ερώτημα της «απείθειας». Στην πραγματικότητα το μόνο που έκανε ήταν να «χρυσώσει» το χάπι της άρνησης του να καταθέσει.

Φοβήθηκαν την κατάθεση του «Φραπέ»

Το Dnews εδώ και καιρό είχε επισημάνει την αγωνία που υπήρχε στο κυβερνών κόμμα ενόψει της κατάθεσης του Γ. Ξυλούρη. Ανησυχούσαν ότι ο αψύς Κρητικός –κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης -θα μπορούσε να ξεφύγει στην κατάθεση του και να επιβαρύνει όχι μόνο τη θέση του αλλά και να εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση.

Όποιος έχει διαβάσει τους άκρως αποκαλυπτικούς διαλόγους στην δικογραφία με πρωταγωνιστή τον «Φραπέ» και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πως δρούσε το κύκλωμα των αγροτικών επιδοτήσεων μπορεί να καταλάβει την «εύλογη» ανησυχία της κυβέρνησης.

Εφηύρε την ιδιότητα του «εν δυνάμει» κατηγορούμενου

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής μάλιστα προκειμένου να ισχυροποιήσει την άρνησή του να καταθέσει εφηύρε την ιδιότητα του «εν δυνάμει κατηγορούμενου» ή «υπόπτου» επικαλούμενος την κριτική που του ασκείται από τα ΜΜΕ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και με αυτό το τρυκ έκανε χρήση του δικαιώματος «σιωπής» που έχει κάθε κατηγορούμενος μπροστά σε κάθε δικαστική αρχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τρικ της κυβέρνησης για να αποφύγει την βίαιη προσαγωγή

Με τρικ αντιμετώπισε και η κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική Επιτροπή και το καθολικό αίτημα της αντιπολίτευσης να διαταχθεί η «βίαιη προσαγωγή» του μάρτυρα. «Ακόμη και αν δικαιούμασταν να τον φέρναμε με χειροπέδες αν δεν ήθελε να απαντήσει δεν υπήρχε τρόπος να τον πείσουμε να μιλήσει με το ζόρι. Πάλι στην δικαιοσύνη θα τον στέλναμε με το ερώτημα της απείθειας» λένε κυβερνητικοί με το επιχείρημα ότι ναι μεν η Εξεταστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες δικαστικού Σώματος αλλά δεν είναι δικαστικό όργανο για να αποφανθεί περί της βίαιης ή μη προσαγωγής.

«Μόνο η προανακριτική που διερευνά υπουργούς έχει τέτοια δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών» λένε απαντώντας στις ενστάσεις της αντιπολίτευσης.

Οριστική «ταφόπλακα» στην κατάθεση του

Στο δια ταύτα της υπόθεσης είτε ο «Φραπές» είχε δικαίωμα είτε δεν είχε δικαίωμα να μην καταθέσει εκείνος επέλεξε να μην καταθέσει. Και η Εξεταστική είχε μία δυνατότητα – λένε κυβερνητικοί – να αποταθούν στην Εισαγγελία.

Η οποία Εισαγγελία μέχρι να αποφανθεί αν πρόκειται για απείθεια ή όχι του μάρτυρα – σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών βουλευτών- θα έχουν περάσει τουλάχιστον τρεις μήνες. Κι αν μέχρι τότε ο επονομαζόμενος «Φραπές» έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου αυτή τη φορά θα αρνηθεί να καταθέσει κα με τη βούλα του νόμου.

Εν κατακλείδι ο «Φραπές» με την Εξεταστική Επιτροπή ξεμπέρδεψε. Με την δικαιοσύνη όχι ακόμη.

Η αντιπολίτευση βλέπει κυβερνητικό δάκτυλο

Η αντιπολίτευση που όταν είδε το κόλπο της υπεκφυγής του «Φραπέ» να καταθέσει κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για συμπαιγνία και αποχώρησε.

Στα φάουλ που καταλογίζει η αντιπολίτευση στην κυβερνητική πλειοψηφία είναι ότι έκλεισε τα μάτια σε σειρά παρατυπιών. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι

- Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής ήταν ως μάρτυρας υποχρεωμένος να εμφανιστεί στην Εξεταστική άσχετα από το τι θα κατέθετε ή δεν θα κατέθετε.

- Ο «Φραπές» επικαλέσθηκε μία ιδιότητα που δεν υπάρχει. Αυτήν του εν δυνάμει «κατηγορούμενου».

- Η εξεταστική Επιτροπή έχει την πλήρη αρμοδιότητα να αποφανθεί αν ο μάρτυρας έχει το δικαίωμα της σιωπής ή όχι. Επικαλούνται μάλιστα την περίπτωση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Λ. Ζερβού ο οποίος αρνήθηκε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις και η εξεταστική αποφάσισε επί τόπου ότι μπορεί να επικαλεσθεί το δικαίωμα της σιωπής. «Αν ο Γ. Ξυλούρης ερχόταν στην εξεταστική και αρνείτο να καταθέσει τότε είχαμε το δικαίωμα να τον στείλουμε απευθείας στο αυτόφωρο» λένε απαντώντας στις αιτιάσεις της κυβέρνησης ότι ούτως ή άλλως στην δικαιοσύνη θα κατέληγε.

Υποψίες για μεθόδευση και στην κατάθεση της «γαλάζιας» Σεμερτζίδου

Στους κόλπους της αντιπολίτευσης υπάρχει η διάχυτη υποψία ότι με το ίδιο νομικό επιχείρημα θα επιχειρήσει να αποφύγει την εξεταστική και η πρώην Συντονίστρια Αγροτικών επιδοτήσεων της Ν.Δ. Π. Σεμερτζίδου. Η κυρίαα Σεμερτζίδου που έχει κληθεί να καταθέσει στην εξεταστική την επόμενη εβδομάδα μπορεί , επίσης, να επικαλεσθεί την ιδιότητα του υπόπτου αφού η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της για παράνομες επιδοτήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.