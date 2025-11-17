Τα αδικήματα που αφορά η δικογραφία για τον Γιώργο Μυλωνάκη.

Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη, έπειτα από μήνυση της εφημερίδας «Documento».

Η μήνυση αφορά την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστική επιτροπή και τα όσα είπε δημόσια ο Χρήστος Μπουκώρος για την ενημέρωση που είχε το Μαξίμου αναφορικά με τις επενδύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα χρόνο προτού φτάσει στη Βουλή η σχετική δικογραφία.

Η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη αφορά κακουργηματική παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου καθώς και παράνομη χρήση προϊόντος δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.

Επίσης, αναφέρεται ότι υπάρχει και επικουρικώς παράβαση καθήκοντος προκειμένου να παρακωλύσει τη διεξαγόμενη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρευνα και να περιχαρακώσει τις ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών και άλλων εμπλεκομένων.