Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποτίει φόρο τιμής σε «όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία».

Με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρεται στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στο μήνυμά του, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει πως η ελευθερία «κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη» και αποτίει φόρο τιμής σε «όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία».

Η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη έχει ως εξής:

«17 Νοεμβρίου.

Μια ημέρα που θυμίζει πως η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τιμούμε όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1448813096804126&id=100050263488926&mibextid=wwXIfr&rdid=athjSF0kzin9NBHy#}