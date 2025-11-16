Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του για τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας από την αρχή της ρωσικής εισβολής. Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη του ελληνικού λαού και τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία της αρχής «Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη», επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες ειρήνης και διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, επανέλαβε τη βούλησή του να ενισχύσει τη συνεργασία με την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκά έργα και πρωτοβουλίες που αφορούν την ασφάλεια και την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έκλεισε το μήνυμά του με ευχαριστίες προς την Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή του ότι η στενή συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη θα συμβάλουν στην προώθηση ειρηνικών και σταθερών λύσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1990062553473450196}