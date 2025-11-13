Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ανακούφιση των νοικοκυριών από την ακρίβεια.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο Σωκράτης Φάμελλος, βάζει στο επίκεντρο τη μάχη κατά της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει το δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό στην Ε.Ε., γεγονός που καθιστά τα νοικοκυριά ιδιαίτερα ευάλωτα.

Όπως τονίζει ο Φάμελλος, τα ολιγοπώλια και οι μεσάζοντες ενισχύονται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, ενώ οι τράπεζες αποκομίζουν τεράστια κέρδη – 3,8 δισ. ευρώ μόνο στο πρώτο εννιάμηνο του 2024 – που απομακρύνονται από την πραγματική αγορά και εντείνουν την οικονομική πίεση των πολιτών.

Με στόχο την άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών Φάμελλος προτείνει συγκεκριμένα μέτρα: Μηδενικός ΦΠΑ για έξι μήνες σε τρόφιμα και φάρμακα, μειώνοντας το κόστος ζωής για τις οικογένειες. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε μια οικογένεια να εξοικονομεί έως 320 ευρώ για 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση των έμμεσων φόρων σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των υπερκερδών στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα. Μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, για να μειωθεί το κόστος ζωής στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον αγροτικό τομέα, που όπως λέει, αντιμετωπίζει «τέλεια καταιγίδα»: καθυστερούν οι ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση δεν ελέγχει την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ενώ παρατηρούνται υπεξαιρέσεις ύψους 1 δισ. ευρώ από μεσάζοντες και «χασάπηδες».

Ο Φάμελλος τονίζει ότι οι προτάσεις του είναι ποσοτικοποιημένες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στοχεύουν σε πραγματικά αποτελέσματα για τα νοικοκυριά, χωρίς να επιβαρύνουν την οικονομία. Με τις πρωτοβουλίες του, επιδιώκεται η άμεση μείωση του κόστους ζωής, η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η καταπολέμηση των στρεβλώσεων στην αγορά.

