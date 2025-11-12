Ακόμα και στο περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχουν οι συμμαχίες με τα κόμματα στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι από τα στελέχη που έχουν αναδειχτεί επί των ημερών του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι μετοχές του ανέβηκαν κατακόρυφα από τις ενδελεχείς επεξεργασίες που έκανε ως νομικός στην πρόταση που καταθέσει το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν από τις, μάλλον λίγες, φορές που η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε αναλυτικά επιχειρήματα στη διάθεσή της. Κάτι που ενίσχυσε την ίδια την εικόνα του κ. Ανδρουλάκη αλλά και βοήθησε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις μάχες που έδιναν στα τηλεοπτικά παράθυρα με τα κυβερνητικά στελέχη και τους βουλευτές της συμπολίτευσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κακλαμάνης έχει οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και όπως όλα δείχνουν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στο Νότιο Τομέα, θεωρώντας η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να εκλέξει τουλάχιστον δυο βουλευτές σε αυτή την περιφέρεια. Κουβαλάει, άλλωστε, ένα αρκετά βαρύ επίθετο για όλο το χώρο του ΠΑΣΟΚ, μιας και είναι γιός του ιστορικού στελέχους Απόστολου Κακλαμάνη.

Καταγράφουμε τα προαναφερθέντα και ιδίως την προσωπική σχέση Ανδρουλάκη – Κακλαμάνη, με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις που έχει κάνει ο τελευταίος αναφορικά με το θέμα των προοδευτικών συνεργασιών. Πρόκειται για ένα θέμα ταμπού για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, κάτι που φαίνεται πως δεν εμπόδισε τον κ. Κακλαμάνη να βγει με αρκετά προωθημένες θέσεις και να μιλήσει για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Στις συνεντεύξεις του επικαλέστηκε και την πρόσφατη επιτυχία που κατέγραψε ο προοδευτικός χώρος στο γήπεδο της ΚΕΔΕ, όπου για μόλις τρεις ψήφους(92-89) δεν πέρασε το ψήφισμα καταδίκης της κυβέρνησης που είχε προωθήσει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και το οποίο στήριξαν οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, προεξάρχοντος του Κώστα Ζαχαριάδη.

Διαφαίνεται, δηλαδή, ότι ακόμα και στο περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχουν οι συμμαχίες με τα κόμματα στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Γνώστες των διαθέσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι θα ήταν και ο ίδιος πιο προωθημένος στις κινήσεις του αν δεν υπήρχε το «φάντασμα Τσίπρα». Με την έννοια ότι ακόμα και αν άνοιγε το διάλογο με την Κουμουνδούρου και την Πατησίων, θα μπορούσαν όλα αυτά να τιναχτούν στον αέρα όταν κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός και μια σειρά από βουλευτές των δυο κομμάτων μετακομίσουν μαζικά στο εγχείρημα Τσίπρα. Σε αυτό το ενδεχόμενο, λένε υψηλόβαθμες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ θα έμπλεκε σε έναν καβγά που δεν το αφορά, εννοώντας τις σύνθετες σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Τσίπρα. Πάντως, πρέπει επισημανθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τον κ. Χαρίτση, έστω και αν, ως τώρα, οι συζητήσεις τους αφορούν τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και όχι κάτι περισσότερο.

Παρά ταύτα ενόψει και του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν στελέχη του κόμματος που είτε τάσσονται δημοσίως υπέρ των συνεργασιών, είτε παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις που γίνονται σε διαφορά σημεία της χώρας και έχουν στόχο να φέρουν τα προοδευτικά κόμματα πιο κοντά. Μεταξύ άλλων, στις εκδηλώσεις αυτές μετέχουν ή θα συμμετάσχουν το επόμενο διάστημα ο Χάρης Καστανίδης, ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ο Μαρίνος Σκανδάμης, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος κ.α. Σε ηγετικό επίπεδο με εμφατικό τρόπο βάζει το θέμα των προοδευτικών συνεργασιών ο Χάρης Δούκας, ενώ μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε στην πρώτη συνεδρίαση της συντονιστικής γραμματείας της ΚΟΕΣ η σχετική παρέμβαση του Μιχάλη Κατρίνη.