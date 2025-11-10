Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον υφυπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

«H Θεσσαλονίκη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση», δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης έπειτα από συνάντηση εργασίας που είχε το απόγευμα στο Διοικητήριο με τον αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, υφυπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

«Βρίσκομαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης, ενός θεσμού που επί έναν αιώνα στηρίζει τη βιοτεχνία και την τοπική επιχειρηματικότητα. Στο περιθώριο των εκδηλώσεων είχα μια ουσιαστική συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας–Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα. Επιβεβαιώσαμε ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Με σχέδιο και στοχευμένες παρεμβάσεις, ενισχύουμε τον ρόλο της ως πυλώνα ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα και ως στρατηγικό διαμετακομιστικό, οικονομικό και τεχνολογικό κόμβο για τα Βαλκάνια», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Χαιρόμαστε γιατί και ο υπουργός των Οικονομικών, όπως και σχεδόν ολόκληρη η Κυβέρνηση, έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη και έχουμε συναντηθεί εδώ στο Υπουργείο για τα θέματα της Μακεδονίας και της Θράκης, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της περιοχής», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Γκιουλέκας.

«Συζητήσαμε θέματα του υπουργείου Οικονομικών, αφού όλα περνούν από το Υπουργείο Οικονομικών, και του παρουσίασα και τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε εδώ, με τις περιοδείες αφενός στα Βαλκάνια, αφετέρου σε κάθε έναν από τους 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, και το μεγάλο διήμερο συνέδριο που θα διοργανώσουμε τον ερχόμενο Φεβρουάριο για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και της Θράκης συνολικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη», διευκρίνισε.