«Αθήνα και Λευκωσία πρέπει να συζητήσουν για το αν θα υπάρξει νέο μομέντουμ στο Κυπριακό» επισήμανε κατά τη διάρκεια ημερίδας ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Εχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε χωρίς να διαπραγματευόμαστε θέματα κυριαρχίας», είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον διευθυντή, Αθανάσιο Έλλις.

Η συζήτηση των δύο έγινε στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώνουν το S&D και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ασφάλεια & Αμυνα. Η δοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως «δεν πρέπει ποτέ να υποτιμήσουμε τον απευθείας ελληνοτουρκικό διάλογο, τις επαφές και τα ΜΟΔ. Δεν πρέπει να είμαστε αδρανείς και δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε».

Όπως τόνισε «το διμερές επίπεδο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Επίσης, πρέπει Αθήνα και Λευκωσία να συζητήσουν για το αν θα υπάρξει νέο μομέντουμ στο Κυπριακό ιδίως μετά την εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Πιστεύουμε πράγματι στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία;», αναρωτήθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Δείτε όλη τη συζήτηση ΕΔΩ.

{https://www.youtube.com/watch?v=DFdpv4Tb1Po}