«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται καουμπόηδες. Χρειάζεται θεσμούς να λειτουργούν και κράτος που εφαρμόζει τους νόμους.»

Με αφορμή τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, για την οπλοκατοχή, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ότι η ρητορική του προωθεί εικόνες τύπου «Φαρ Ουέστ», ενώ η Ελλάδα βιώνει ήδη σοβαρά περιστατικά βίας, όπως το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Το κόμμα της Κουμουνδούρου τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται λειτουργικούς θεσμούς και εφαρμογή των νόμων και όχι προπαγάνδα που εγκυμονεί κινδύνους για την κοινωνική συνοχή. Όπως σημειώνεται «Ο Άδωνις ονειρεύεται Φαρ Ουέστ ενώ η χώρα μετράει σφαίρες στα Βορίζια. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται καουμπόηδες. Χρειάζεται θεσμούς να λειτουργούν και κράτος που εφαρμόζει τους νόμους. Οι «άριστοι» υπουργοί του Μητσοτάκη οφείλουν να διαβάσουν καλύτερα τους νομούς της χώρας και να μην προπαγανδίζουν ακροδεξιές θέσεις που εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνική συνοχή. Ας διαβάσουν απλά τους νομούς.»

Καταλήγοντας από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ δηλώνεται ότι «Αυτή είναι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη: Προσπαθεί να εξοικειώσει την κοινωνία με την ακροδεξιά, με επαναλαμβανόμενες δόσεις ακρότητας και τοξικότητας. Αυτός είναι ο αρχηγός της ΝΔ: ο προστάτης όλων των ακροδεξιών τερατογενέσεων.»

