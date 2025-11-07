Για ακόμη μία φορά, «η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν όλο και συχνότερα στη χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας το νέο αιματηρό περιστατικό στην Κρήτη.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι προχώρησε σε «βαρύγδουπες ανακοινώσεις» για παρεμβάσεις που έχουν καθυστερήσει δραματικά, τονίζοντας πως «το τίμημα αυτής της καθυστέρησης είναι βαρύ για την κοινωνία».

«Τώρα έμαθε το Υπουργείο ότι υπάρχουν νταήδες; Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Όπως υπογράμμισε, οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν περιορίζονται «στην αύξηση των μέτρων καταστολής και την αυστηροποίηση των ποινών, χωρίς να συνοδεύονται από ένα μακροπρόθεσμο, στοχευμένο σχέδιο πρόληψης και κοινωνικής παρέμβασης».

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι η ενίσχυση της αστυνόμευσης και η θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου για την οπλοκατοχή πρέπει να πλαισιώνονται από κοινωνιολογικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά προγράμματα. «Η Πολιτεία οφείλει να επενδύσει στη δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση ανηλίκων και ενηλίκων, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, στη σύνδεση με επαγγελματικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η γεωργία και η κτηνοτροφία, αλλά και στη στήριξη πολιτιστικών και αθλητικών εστιών», ανέφερε.

«Για αυτήν την πτυχή, όμως, δεν ακούσαμε τίποτα από την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η Κρήτη είναι ο πολιτισμός της, η ιστορία της, το φιλότιμο, η φιλοξενία και η λεβεντιά» και πως «αυτήν την Κρήτη οφείλουμε να υπερασπιστούμε, αποτρέποντας τη στοχοποίηση του νησιού από τις πράξεις λίγων που δεν το εκπροσωπούν».