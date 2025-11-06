Ο Έλληνας ευρωβουλευτής συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Με την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και Ενέργειας, Κρις Ράιτ, συναντήθηκε χθες το απόγευμα ο ευρωβουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας ΕΕ- ΗΠΑ, Νικόλας Φαραντούρης. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε:

«Επισήμανα ως μέλος της επιροπής Ασφάλειας & Αμυνας και της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ρόλο της Ελλάδος στην ενεργειακή (και όχι μόνο) ασφάλεια της Ευρώπης σε μια περίοδο αστάθειας & γεωπολιτικών ανακατάξεων. Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία, με αμοιβαιότητα και αλληλοσεβασμό, επ' ωφελεία των λαών και των χωρών μας», αναφέρει ο Ν. Φαραντούρης σε ανάρτησή του στα social media.

{https://x.com/NFarantouris/status/1986307494285545897?s=19}

«Αμηχανία στις σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ»

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του μετά τη συνάντηση, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η νέα πρέσβυς έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, μεταξύ των οποίων και τα ενεργειακά ζητήματα. Υπάρχει μια παρατεταμένη αμηχανία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα για να σπάσει αυτή η αμηχανία και να διαδραματίσει ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Ωστόσο, το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, είναι «όλα αυτά τα κυοφορούμενα ενεργειακά πρότζεκτς, τελικά να έχουν και αποτύπωμα στην πραγματική ζωή, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Κι εκεί είναι που κερδίζονται ή χάνονται οι εκλογικές μάχες».

{https://x.com/NFarantouris/status/1986326539474969033?s=19}