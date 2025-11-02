Η νέα Πρέσβης έχει συναντηθεί ξανά με τον δημοφιλή τραγουδιστή και την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ και πρόσφατα διασκέδασε με τα τραγούδια του στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο.

Σήμερα Κυριακή είναι καλύτερη στιγμή της εβδομάδας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς θα παρευρεθεί στο Κέντρο Αθηνών για να ακούσει τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η νέα Πρέσβης έχει συναντηθεί ξανά με τον δημοφιλή τραγουδιστή και την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ και πρόσφατα διασκέδασε με τα τραγούδια του στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο.

Οι προσκλήσεις για τα μπουζούκια έχουν σταλεί απ’ ευθείας από την Πρεσβεία για το καλωσόρισμα της νέας Πρέσβη.

Η εκδήλωση με τραγουδιστή τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και το dress code λέει cocktail attire.

Φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με στρας και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, έφτασε στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», όπου παραθέτει δεξίωση η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μάλιστα με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκανε την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα σε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η νέα πρέσβης έφτασε λίγα λεπτά πριν τις επτά, ενώ στο καλωσόρισμα που δέχθηκε (της φώναξαν «καλώς ήρθατε») εκείνη απάντησε «ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ».

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.