Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το νέο οικονομικό πλήγμα σε βάρος των ΟΤΑ.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει το νέο πλήγμα της κυβέρνησης στους δήμους, καθώς 50 εκατ. ευρώ από τα πρόστιμα ΚΟΚ θα διοχετευτούν σε Σώματα Ασφαλείας

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά σε μια αιφνιδιαστική οικονομική κίνηση σε βάρος των ΟΤΑ, με νομοσχέδιο που αφαιρεί από τους δήμους περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, εισάγει μια νέα «καινοτομία»: τα πρόστιμα του ΚΟΚ θα διατίθενται πλέον στα ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας για επιδόματα, αντί για έργα οδικής ασφάλειας, όπως συμβαίνει διεθνώς», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κόμμα και συνεχίζει:

«Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον Νοέμβριο τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ, που φτάνουν περίπου τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως, θα κατευθύνονται κυρίως στην Πρόνοια Αστυνομικών, τους υπαλλήλους της Αστυνομίας Πόλεων, τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κίνηση αυτή δεν συνδέεται με την οδική ασφάλεια: αντί να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα, τα χρήματα θα μεταφέρονται για επιδόματα σε Σώματα Ασφαλείας και Στρατό.Τα στατιστικά στοιχεία ενισχύουν την ανησυχία: το 1 στα 10 τροχαία ατυχήματα οφείλεται στο κακό οδικό δίκτυο, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται 3η στην Ε.Ε. σε θανατηφόρα τροχαία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει ότι η πολιτική της ΝΔ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που για χρόνια χαρακτηριζόταν από αντιμεταρρυθμιστική διάθεση, πλέον μετατρέπεται σε ενεργητική και αντιθεσμική, με αντισυνταγματικές πλευρές που πλήττουν τα δικαιώματα των ΟΤΑ και υποβαθμίζουν τη διαβίωση της κοινωνίας. Η άρνηση καταβολής θεσμοθετημένων πόρων, παρά τα υπερπλεονάσματα που εμφανίζει η κυβέρνηση, αποδεικνύει τη μονομερή στήριξη των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων σε βάρος των πολιτών.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται νέους και πρόσθετους πόρους για να ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητές της και δηλώνει τη στήριξή του στους εκπροσώπους των δήμων απέναντι στη διαρκή θεσμική και οικονομική αφαίμαξη. Ο στόχος, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις και η υλοποίηση έργων με ουσιαστικό αντίκτυπο για τις τοπικές κοινωνίες, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική διακυβέρνηση.