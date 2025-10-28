Πέρασαν 85 χρόνια από την 28η Οκτωβρίου του 1940.

Σήμερα τιμάται η 28η Οκτωβρίου όταν ο ελληνικός λαός είπε «όχι στην υποταγή», τονίζουν οι πολιτικοί στα μηνύματά τους.

«Σήμερα τιμούμε την επέτειο του μεγάλου «ΟΧΙ» και τη γενιά του '40, που με το θάρρος και την αυταπάρνησή της υπερασπίστηκε την πατρίδα μας, γράφοντας μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή στο «Χ».

«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη - που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή!» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου. Ο κ. Σαμαράς προσέθεσε ότι ο λαός «δεν υπολόγισε "διεθνείς συσχετισμούς" κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος" και κατέληξε: «Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε. Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και να φανούμε αντάξιοί του…».

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας τους αγώνες του ελληνικού λαού για ελευθερία, δημοκρατία και ειρήνη. Όπως επισημαίνει- μεταξύ άλλων- στην ανακοίνωσή του: «Η 28η Οκτωβρίου αναδεικνύει το διαχρονικό μεγαλείο της θέλησης του ελληνικού λαού για Ελευθερία και επαναφέρει στο προσκήνιο τις μεγάλες αξίες που τον διέκριναν στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές: την αυταπάρνηση, τη θυσία, την αλληλεγγύη, τον πατριωτισμό, τη συλλογικότητα. Τιμούμε τον Άγνωστο Στρατιώτη που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα και τη λευτεριά. Η εποποιία του ’40, η Εθνική Αντίσταση, ο ηρωισμός μες στα χαλάσματα, δεν έπληξαν μόνο τον ναζισμό, τους ντόπιους συνεργάτες του κι αυτούς που αδίστακτα πλουτίζουν από τα βάσανα των συμπατριωτών τους».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε για την 28η Οκτωβρίου: «Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ιστορία του πατέρα του, Γιάννη Χατζηδάκη, που τραυματίσθηκε σοβαρά στο ελληνοαλβανικό μέτωπο, παραθέτει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Αναλυτικά, «Η μεγάλη εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έχει στην οικογένειά μας ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Με παραπέμπει πάντοτε στις ιστορίες που άκουγα από τον πατέρα μου, Γιάννη Χατζηδάκη, ο οποίος ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε στη Βόρειο Ήπειρο, τραυματίστηκε και έχασε το ένα του μάτι τον Μάρτιο του 1941. Θυμάμαι να μου διηγείται για τη λεβεντιά, τον ηρωισμό και την αντοχή των Ελλήνων αξιωματικών και φαντάρων. Για τον συμπολεμιστή του Γιάννη Κάββαλο που τον κουβάλησε στους ώμους του για χιλιόμετρα ως το ορεινό χειρουργείο. Για τη συγκινητική υποδοχή των τραυματιών στην Αθήνα. Κάθε 28η Οκτωβρίου κατακλύζομαι από συγκίνηση και περηφάνια. Διότι σκέφτομαι τον πατέρα μου, αλλά κι όλους αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν μαζί και έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Κι αυτό είναι, τελικά, το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσαν: να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και να δίνουμε τις μάχες ενωμένοι. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τους στόχους που φαίνονται ακατόρθωτοι!». «Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Το παράδειγμα εκείνων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα ιδανικά του έθνους υπογραμμίζει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο μήνυμά του ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει: «Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας και μνήμης. Τιμούμε εκείνους που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και τις αξίες του έθνους μας. Το παράδειγμά τους μάς εμπνέει να υπηρετούμε την πατρίδα με την ίδια αίσθηση καθήκοντος. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!».