«Τελικά, ο μόνος που μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις για το πώς στήθηκε το γαλάζιο κύκλωμα λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός.»

Την παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε με αιχμηρή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, κάνοντας λόγο για «επιβεβαίωση των καταγγελιών» που το κόμμα έχει διατυπώσει εδώ και μήνες σχετικά με «το γαλάζιο κύκλωμα στον οργανισμό».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κομβικό δημόσιο φορέα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, «σε πεδίο εξυπηρέτησης κομματικών, ιδιωτικών και οικογενειακών συμφερόντων».

Θα πάρει θέση για τον εκλεκτό του Τσιάρα ο κ. Μητσοτάκης;

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι ο κ. Καϊμακάμης, «νεοδημοκράτης και προσωπική επιλογή του κ. Τσιάρα», κατείχε μετοχές σε εταιρεία ζωοτροφών, εργαζόταν ως σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία αγροτοδιατροφής, ενώ η οικογένειά του λάμβανε αγροτικές επιδοτήσεις — γεγονότα που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων.

Η ανακοίνωση προσθέτει πως οι δηλώσεις του κ. Καϊμακάμη στην Εξεταστική Επιτροπή «εκθέτουν» και τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, κ. Μυλωνάκη, σχετικά με τη συνεργασία του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφήνοντας αιχμές για «παρεμπόδιση της έρευνας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει ο ίδιος εξηγήσεις ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, δηλώνοντας ότι «μόνο ο ίδιος μπορεί να αποκαλύψει πώς στήθηκε το γαλάζιο κύκλωμα λεηλασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

