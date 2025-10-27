Απομακρύνεται ο Λιμενάρχης Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση διερεύνησης της υπόθεσης.

Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «Αριάδνη» έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη.

Τι είπε το θύμα του ξυλοδαρμού

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Mega λίγα δευτερόλεπτα μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη 72χρονος εντός του πλοίου, το θύμα ακούγεται να λέει: «Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το πρόσωπό μου, το κεφάλι μου να καλυφθώ, να μην φάω και καμία άλλη και αυτός μου τις έριξε απανωτές, πάνω από 10».

Όλα ξεκίνησαν όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί των αυτοκινήτων ξεκίνησαν τη διαδικασία της αποβίβασης.

Ο 36χρονος οδηγός του μαύρου τζιπ, παρά τις εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, καθυστέρησε σημαντικά να προσέλθει στο όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση, αλλά και ταλαιπωρία στους υπόλοιπους οδηγούς.

«Είχα σκύψει και είχα πιάσει το κεφάλι μου γιατί λέω αυτός θα με σκοτώσει. Όλοι που ήταν εκεί ήταν αδιάφοροι. Δεν πλησίασε κανένας. Απλά φωνάζανε "τι κάνεις εκεί; Ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Θα τον σκοτώσεις;"».

«Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά εν έτει 2025. Να κάνει ο καθένας ό, τι θέλει, να δέρνει όποιον θέλει, να φεύγει ανενόχλητος, το πλήρωμα να μην κάνει τίποτα, το προσωπικό να μην κάνει τίποτα, το λιμενικό να μην είναι απ’ έξω», είπε ο γιος του θύματος της επίθεσης.

