Το πολιτικό θερμόμετρο στην κεντροαριστερά ανεβαίνει, καθώς οι ισορροπίες ανατρέπονται και οι παίκτες επανατοποθετούνται.

Δεδομένων των δημοσκοπήσεων που φτάνουν να καταγράφουν την εκλογική περίμετρο του Αλέξη Τσίπρα από το 20% έως και το 24% — ποσοστά δηλαδή που δεν συγκεντρώνει κανένας άλλος πολιτικός φορέας στην κεντροαριστερά — είναι λογικό να γεννιούνται πιέσεις προς όλα τα κόμματα, αλλά και προς τους πολιτικούς αρχηγούς του προοδευτικού χώρου.

Οι πρώτες πολιτικές παρενέργειες καταγράφηκαν ήδη από την περασμένη εβδομάδα, όταν, μετά από σχετική εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, η Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να δώσει «λευκή επιταγή» στον Αλέξη Τσίπρα, παρότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην ανακοίνωση των επόμενων κινήσεών του, μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Βέβαια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να αγνοήσει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην κεντροαριστερά από τα σενάρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και τη γνώμη των προοδευτικών ψηφοφόρων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται πως κατά πλειοψηφία ζητούν συγκλίσεις και συστράτευση με στόχο την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, σχεδόν σύσσωμη η Πολιτική Γραμματεία αποφάσισε να συνταχθεί στο πλευρό του πρώην προέδρου της, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι όλοι όσοι ψήφισαν υπέρ της εισήγησης θα περάσουν και την πόρτα της Αμαλίας.

Πέρα, όμως, από τον ΣΥΡΙΖΑ, πιέσεις για ουσιαστικές αποφάσεις φαίνεται να ασκούνται και στην ομάδα του Παύλου Πολάκη, καθώς τόσο ο βουλευτής Χανίων όσο και οι κ. Παναγιωτόπουλος και Αλεξιάδης διαφώνησαν με μια στρατηγική επιλογή που αφήνει όλα τα σενάρια ανοιχτά για το μέλλον του κόμματος. Υπό αυτό το πλαίσιο, οι ίδιοι πλέον καλούνται να αποφασίσουν πώς θα πορευθούν, δεδομένου ότι η απόφαση των συντρόφων τους αφήνει πολύ μικρά έως και ελάχιστα περιθώρια για πολιτική συνύπαρξη, ενώ ήδη κυκλοφορούν σενάρια που τους θέλουν εκτός ενός πιθανού νέου σχήματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Πιέσεις, ωστόσο, δέχεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, μετά τις αλλεπάλληλες θετικές δημοσκοπήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπει πλέον ότι το «ναι» του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρώην πρωθυπουργό, πέρα από το ότι ανατροφοδοτεί ένα θετικό κλίμα συσπείρωσης, προσφέρει και έναν οργανωτικό και εκλογικό μηχανισμό με πανελλαδικά χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας κάνει το επόμενο βήμα με ορίζοντα τις εθνικές κάλπες.

Βέβαια, οι πιέσεις που ασκούνται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν προέρχονται μόνο από τη δυναμική της εικόνας του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από εσωτερικά λάθη και αστοχίες — όπως η επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου — καθώς και από «φίλια πυρά», όπως οι αιχμές του κ. Κουκουλόπουλου, ο οποίος επανέφερε την κριτική που είχε ασκήσει προ ημερών ο Παύλος Γερουλάνος για την «κολλημένη βελόνα» και τη δημοσκοπική εικόνα που, όπως είπε, πρέπει να αλλάξει με ορίζοντα τις γιορτές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κάθε περίπτωση, το πολιτικό θερμόμετρο στην κεντροαριστερά ανεβαίνει, καθώς οι ισορροπίες ανατρέπονται και οι παίκτες επανατοποθετούνται. Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην απαρχή των διαδικασιών για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, με τον πρώτο λόγο να ανήκει στον Αλεξη Τσίπρα , ο οποίος αν αποφασίσει τελικά να προχωρήσει στο νέο του εγχείρημα, θα αναδιατάξει ολόκληρο το τοπίο του προοδευτικού χώρου.