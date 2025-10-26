«Δεν μας φοβίζουν αλλά μας κάνουν πιο δυνατούς» τόνισε επίσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ανακοίνωσή του αναφορικά με την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο κέντρο του Ηρακλείου, αναφέρει:

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Ο πρώην υπουργός είχε πάει για φαγητό με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης όταν έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.