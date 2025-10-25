Τι αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κάθριν Κόνολι, τη νέα πρόεδρο της Ιρλανδίας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η εκλογή της είναι μια θετική εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό προοδευτικό χώρο και δείχνει ότι οι συγκλίσεις και οι συνθέσεις κινητοποιούν τους πολίτες και μπορούν να φέρουν εκλογικές νίκες».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Κάθριν Κόνολι, τη νέα πρόεδρο της Ιρλανδίας.

Υποστηρίχτηκε απο το σύνολο των κομμάτων της ευρύτερης Αριστεράς, με μια κοινωνική, ριζοσπαστική ατζέντα και με το ζήτημα της Ειρήνης στο επίκεντρο.

Η εκλογή της είναι μια θετική εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό προοδευτικό χώρο και δείχνει ότι οι συγκλίσεις και οι συνθέσεις κινητοποιούν τους πολίτες και μπορούν να φέρουν εκλογικές νίκες».

