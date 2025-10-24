Η αντιπαράθεση με υπονοούμενα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας έχει εξελιχθεί σε πολιτικό τραγέλαφο, σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Με δύο διαδοχικά δελτία Τύπου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιχειρεί να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το φιάσκο της τροπολογίας σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επικαλούμενο τώρα το άρθρο 102 του Συντάγματος και αποδίδοντας την αρμοδιότητα καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων. Πότε ακριβώς η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατάλαβε ότι ο νόμος που ψήφισε είναι αντισυνταγματικός; Πριν ή μετά την ψήφισή του από τον κ. Δένδια; Ή μήπως όταν το επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων;», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Και κάτι ακόμη: όταν το Υπουργείο ανακοινώνει ότι θα αναθέσει την καθαριότητα του Μνημείου "σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί", να υποθέσουμε ότι η τροπολογία έχει ημερομηνία λήξης; Αν ναι, ποια είναι αυτή και ποιος την ορίζει; Ας το πούμε καθαρά: στην κυβέρνηση Μητσοτάκη η εσωτερική κρίση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Η αντιπαράθεση με υπονοούμενα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας έχει εξελιχθεί σε πολιτικό τραγέλαφο. Και επιτέλους, επειδή και οι δύο κυνικά παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια εξουσίας εις βάρος της κοινωνίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ας απαντήσουν: ποιος θα φύγει πρώτος, ο Μητσοτάκης ή ο Δένδιας; Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι πως ο χρόνος της κυβέρνησης τελειώνει», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.