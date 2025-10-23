Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, το διαψεύδω, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα που θυμάμαι παγκοσμίως και η πρώτη περίοδος που μπορεί να συμβεί μια τέτοια συζήτηση όπου μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας και μάλιστα μετά τα μισά της δεύτερης τετραετίας, προηγείται σταθερά δημοσκοπικά από το όποιο δεύτερο κόμμα. Υποχωρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι τώρα, αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει μετά το 2019. Χάνει, δηλαδή, αυτός ο οποίος δεν είναι στην κυβέρνηση και είναι στην αντιπολίτευση. Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με τα σωστά της και τα λάθη της, οι πολίτες θα την αξιολογήσουν, για να μην θεωρηθεί ότι προδικάζουμε το οτιδήποτε. Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει όλους. Και κάποιοι συζητάνε για το πρόβλημα διακυβερνησιμότητας, δηλαδή για το αν έχει ζήτημα η κυβέρνηση. Σε αντίθεση, μάλιστα, με το τι συμβαίνει σε άλλα κράτη πολύ ισχυρά, όπως η Γαλλία» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για την διακυβερνησιμότητα της χώρας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Νομίζω ότι είναι εκτός θέματος η συζήτηση. Δικαίωμα του καθενός να συζητάει ό,τι επιθυμεί, αλλά καλό είναι να πατάμε πάνω στη γη. Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει πολλά θέματα ακόμα, έχει κάνει και σπουδαίο έργο, πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα τον επόμενο 1,5 χρόνο για να πείσει ξανά τους πολίτες με τα επιχειρήματά της. Αλλά αν το πρόβλημα θεωρούν κάποιοι ότι είναι στην κυβέρνηση, τότε στην αντιπολίτευση πώς θα το χαρακτηρίζουμε ακριβώς;» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για έρευνα του ΚΕΦΙΜ που αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους είπε: «Από τους 83 φόρους που έχει μειώσει η κυβέρνηση, αν συμπεριλάβει κανείς και τις μειώσεις από την 1/1/26, 25 που ήδη έχουν μειωθεί είναι έμμεσοι. Έχει μειώσει δηλαδή 25 έμμεσους φόρους και δεν έχει αυξήσει ούτε έναν».

«Άρα έχουμε μειώσει τους έμμεσους φόρους και στόχος είναι να μειώσουμε και περισσότερους, αρκεί αυτό να περνάει στον καταναλωτή και να υπάρχουν τα λεφτά. Έχουμε μειώσει και πάρα πολλούς άμεσους φόρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χώρα μας και σε αυτούς τους δείκτες που αναφέρεται, την έκθεση του ΚΕΦΙΜ, να έχει βελτιώσει τη θέση της σχέση με πέρσι και μάλιστα να βρίσκεται στην τέταρτη καλύτερη θέση ως προς τους φόρους στα φυσικά πρόσωπα και ως προς τη συνολική εικόνα να έχει βελτιωθεί συνολικά κατά τρεις θέσεις. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να μειωθούν και άλλοι φόροι. Και γι' αυτό ακριβώς πριν από λίγες εβδομάδες ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων πολλών ετών στη χώρα μας. Από 1/1/26 θα έχουμε πολύ σημαντικές επιπλέον μειώσεις φόρων οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την έκθεση» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για τον κ. Δένδια και τις αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού. Βέβαια, ό,τι και να σας πω, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε να γράφεται. Ο ανασχηματισμός γράφεται, οι πρόωρες εκλογές γράφονται, αλλά όπως αποδείχθηκε και τις προηγούμενες φορές, τις περισσότερες τέλος πάντων, γιατί είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, το διαψεύδω».

«Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και αυτός ο κίνδυνος δεν αφορά την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση μόνο. Είναι συνολικός ο κίνδυνος όσων μετέχουμε στην πολιτική συζήτηση. Να συζητάμε για πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία. Να παρασυρόμαστε από αυτά τα οποία ενδιαφέρουν αυτούς που τα συζητάνε σε 5-10 πηγαδάκια πέριξ της Βουλής, ή πέριξ των γραφείων των κομμάτων, αλλά καμία τέτοια συζήτηση να μην γίνεται σε κανένα σπίτι ή στα περισσότερα σπίτια αυτής της χώρας. Υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε και υπάρχει και ένα νομίζω σπουδαίο έργο το οποίο έχουμε επιδείξει. Προφανώς πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση και η βουλή ψήφισε μια σημαντική τροπολογία. Εγώ τη θεωρώ αυτονόητη. Μια τροπολογία που δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, θα έπρεπε να είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους ήρωες του έθνους, η οποία είχε την υπογραφή όλων των αρμόδιων υπουργών και στη συνέχεια για την ψήφο όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

»Αυτό θα γράψει η ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ελάχιστη σημασία. Και για άλλη μια φορά, σε αντίθεση με τις διάφορες Κασσάνδρες, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι είναι η πιο αρραγής, μεταπολιτευτικά, κοινοβουλευτική ομάδα κυβέρνησης και μάλιστα κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας» σημείωσε.

Επίσης για το θλιβερό γεγονός της απώλειας της 16χρονης αφού είπε ότι διεξάγεται έρευνα για να βρεθεί τι ακριβώς συνέβη σημείωσε: «Φαίνεται ότι ήταν άμεση η ανταπόκριση του ασθενοφόρου. Ήταν τραγική η κατάληξη της συγκεκριμένης κοπέλας. Δεν υπάρχουν λόγια. Θεωρώ ότι όσοι έχουν ευθύνη για αυτό το τραγικό περιστατικό πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και θα λογοδητήσουν στη δικαιοσύνη. Και ελπίζω να έχουν την αυστηρότερη δυνατή αντιμετώπιση».

«Δεν νομίζω όμως ότι το συγκεκριμένο θέμα προσφέρεται για ενδοκυβερνητική διαφωνία και δεν υπάρχει θέμα διαφωνίας, απλά το κάθε υπουργείο παρέθεσε τις δικές του θέσεις σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις που είχε ο υπουργός Υγείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ΥΠΕ, το ΕΚΑΒ και αντιστοίχως η Ελληνική Αστυνομία τις δικές της θέσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Διενεργείται έρευνα για να εξεταστεί κάθε πτυχή της συγκεκριμένης τραγικής ιστορίας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια, δεν υπάρχουν λόγια» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για σχέση στελέχους του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω».

«Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιμονή και η αγωνία του κ. Ανδρουλάκη αντί για μια εξεταστική επιτροπή, η οποία, όπως φαίνεται, θα φωτίσει όλες τις πτυχές, όλων των ετών και των δικών μας σχετικά με το πολύ κρίσιμο ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τις ποινικές προεκτάσεις που έχει.

Δεν ήθελε αυτό ο κ. Ανδουλάκης, ήθελε μια προανακριτική, χωρίς στοιχεία, μόνο για δύο πρώην υπουργούς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, νομίζω. Πόρισμα ή απόφαση για ανθρώπους δεν πρόκειται να βγάλουμε, ούτε να στοχοποιήσουμε. Κάποιοι κατηγορούνται, θα τους κρίνει η δικαιοσύνη, θα κρίνει και τη σχέση τους. Κάποιοι, περισσότεροι προφανώς θα κληθούν και στην εξεταστική επιτροπή. Αλλά αρχίζουν πλέον και λύνονται κάποιες απορίες, που ήταν νομίζω παραπάνω από εύλογες το προηγούμενο χρονικό διάστημα» συμπλήρωσε.