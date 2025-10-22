Χρειαζόμαστε μια προοδευτική Ελλάδα, την οποία ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς, δεν μπορεί να μας διασφαλίσει, είπε από το Περιστύλιο της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ντροπιαστική και προσβλητική για τη χώρα και τη Δημοκρατία, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στο Περιστύλιο της Βουλής την τροπολογία Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που υπερψηφίστηκε με 159 «ναι».

«Η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει σκοπό να προστατέψει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας. Ο κ. Μητσοτάκης ενοχλήθηκε από τον τίμιο αγώνα του κυρίου Ρούτσι, που ήθελε να βρει την αλήθεια για το χαμό του παιδιού του και εκδικήθηκε την κοινωνία, απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις και τις συναθροίσεις έξω από τη Βουλή. Είναι προσβλητική για τη Δημοκρατία η σημερινή απόφαση, αλλά θέλει να κρύψει ο κ. Μητσοτάκης και κάτι ακόμα. Ότι η ελληνική κοινωνία υποφέρει από την ακραία αισχροκέρδεια, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος και η κυβέρνησή του, αλλά και συνταράσσεται από τις αποκαλύψεις διαφθοράς για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συνέχισε τονίζοντας πως «όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα διαβάζουμε ότι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να έχει λάβει επιχορηγήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ αυτών ένα πολυτελές».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Δεν μας αξίζει να είμαστε μια Ελλάδα, στην οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - από ό,τι διαβάζουμε σήμερα - ως εγκληματική οργάνωση. Χρειαζόμαστε μια προοδευτική Ελλάδα, την οποία ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς, δεν μπορεί να μας διασφαλίσει. Γι’ αυτό και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση».

