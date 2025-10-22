«Ματαιοπονούν στην κυβέρνηση όταν προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.»

Η Νέα Αριστερά σχολιάζει τις σημερινές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και πολυτελή οχήματα σε βάρος του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ»).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, οι αποκαλύψεις έρχονται σε συνέχεια δέσμευσης ακινήτων και οχημάτων υψηλής αξίας (Ferrari, Porsche κ.α.) της πρώην συντονίστριας κοινοτικών πόρων της ΝΔ, κας Σεμερτζίδου, για επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ που λάμβανε η ίδια και ο σύντροφός της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν μιλάμε απλώς για ένα σκάνδαλο: η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή θεσμική εκτροπή»

Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι το σκάνδαλο φέρει ευθεία υπογραφή της ΝΔ και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ οι υπουργοί Βορίδης και Αυγενάκης χαρακτηρίζονται «απόλυτα εκτεθειμένοι». Επισημαίνεται ότι η χώρα βιώνει πρωτοφανή θεσμική εκτροπή.

Επιπλέον, αναφέρεται στην επικείμενη κατάθεση του πρώην ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, κ. Στρατάκου, στην Εξεταστική Επιτροπή, με συνομιλίες στη δικογραφία που θεωρούνται αποκαλυπτικές για την υπόθεση. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρας, κατήγγειλε ότι ο κ. Στρατάκος τον πίεζε να μην προχωρήσουν οι έλεγχοι σε μέλη της οικογένειας Ξυλούρη. Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η κυβέρνηση είναι απόλυτα εκτεθειμένη.