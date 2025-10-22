Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα του Predator, επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σήμερα ξεκίνησε η δίκη για το Predator. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα. Κάποιοι, όμως, λείπουν. Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα του Predator, αλλά επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους. Έχουν χρέος να απολογηθούν στον ελληνικό λαό», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την κατάθεσή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Η κατάθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ήταν η πρώτη που ανοίγει την αποδεικτική διαδικασία στην δίκη για τις υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού predator.

«Η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί -όπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος-, εύρυθμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ ξανά να λειτουργήσουν παρακρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα πλήξουν το κύρος των θεσμών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό, σήμερα με την παρουσία μου, το ΠΑΣΟΚ στέλνει ένα μήνυμα: θα πάμε αυτήν την υπόθεση μέχρι το τέλος. Μέχρι να πληρώσουν εκείνοι που έπαιξαν αυτό το παρασκηνιακό, βρώμικο και επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος της χώρας και της ποιότητας της δημοκρατίας της», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.