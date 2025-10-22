Η αντιπολίτευση κατηγογεί την κυβέρνηση για θεσμική ασέβεια και επικοινωνιακού τύπου διαχείριση ενός ζητήματος που έχει προκαλέσει ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Έντονες αντιδράσεις και σκληρή αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να κατηογεί την κυβέρνηση για θεσμική ασέβεια και επικοινωνιακού τύπου διαχείριση ενός ζητήματος που έχει προκαλέσει ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, έθεσε ζήτημα πολιτικής σοβαρότητας, διερωτώμενος: «Τι εμπόδισε τον κ. Δένδια να έρθει εδώ και να εισηγηθεί την τροπολογία; Με όλα αυτά που συμβαίνουν, επιβεβαιώνεται αυτό που ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μετατρέπεται σε εργαλείο για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας».

Ο ίδιος σημείωσε πως δεν αρκεί η τηλεφωνική επικοινωνία ή η απλή ψήφος του υπουργού, λέγοντας πως «εδώ είναι Κοινοβούλιο. Οφείλει να έρθει ο κ. Δένδιας και να μας πει αν επισπεύδει και υποστηρίζει την τροπολογία. Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που δεν είναι αρμόδιος».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς έκανε λόγο για βαθιά αντικοινοβουλευτική πρακτική, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό: «Ο κ. Μητσοτάκης προσβάλλει το Σώμα όταν εμφανίζεται και σε λίγα λεπτά αποχωρεί. Χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον επισπεύδοντα της τροπολογίας, αλλά σήμερα, λίγες ώρες πριν γίνει νόμος του κράτους, ο αρμόδιος υπουργός λάμπει δια της απουσίας του».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, τόνισε πως η παρουσία του Υπουργού Άμυνας είναι «απολύτως απαραίτητη», χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» το επιχείρημα πως υπήρξε απλώς τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό. «Δεν μας ενδιαφέρει η τηλεφωνική συνεννόηση. Πρέπει να εμφανιστεί και να τοποθετηθεί ενώπιον της Βουλής», είπε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τις αιτιάσεις με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος να υποστηρίζει πως η τροπολογία φέρει την υπογραφή επτά συναρμόδιων υπουργών και έχει πλήρη πολιτική κάλυψη. «Ο πλέον αρμόδιος, ο Πρωθυπουργός, σας εξήγησε την τροπολογία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν παρών. Δεν υπάρχει διαδικαστικό ζήτημα. Σε λίγη ώρα θα φανεί ότι και οι 156 της Νέας Δημοκρατίας θα την υπερψηφίσουν – ανάμεσά τους και ο κ. Δένδιας», τόνισε.

Από το βήμα της Βουλής τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, σημειώνοντας ότι «ο Πρωθυπουργός ήταν εδώ και υποστήριξε την τροπολογία», ενώ κάλεσε όλα τα κόμματα να «αναλάβουν τις ευθύνες τους» εν όψει της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι η απουσία Δένδια δεν είναι τυπικό αλλά βαθιά πολιτικό και θεσμικό ζήτημα. «Η τροπολογία αυτή είναι αποτέλεσμα πολιτικής συντριβής και εσωκομματικών εκκαθαρίσεων. Δεν γίνεται να τη νομοθετείτε κρυπτόμενοι», απάντησε ο Νίκος Παππάς.