Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την πρόταση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη «τροπολογία ντροπής» υποστηρίζοντας ότι δεν στοχεύει στην προστασία του μνημείου.

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετατράπηκε η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία Μητσοτάκη σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Σωκράτης Φάμελλος, με μια ομιλία που ξέφυγε από τη συνηθισμένη κοινοβουλευτική ρουτίνα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αυταρχισμό, παραβίαση του Συντάγματος και προσβολή της ιστορικής μνήμης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την πρόταση «τροπολογία ντροπής» και υποστήριξε ότι δεν στοχεύει στην προστασία του μνημείου αλλά στη φίμωση της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Στην ουσία, τόνισε, η κυβέρνηση επιχειρεί να ποινικοποιήσει κάθε ειρηνική διαμαρτυρία στον χώρο μπροστά στο Κοινοβούλιο — έναν χώρο που συμβολίζει τη λαϊκή κυριαρχία. «Αυτό ζητάει ο κ. Μητσοτάκης: να συλλαμβάνεται όποιος πολίτης σταθεί στην πλατεία για να τιμήσει τα θύματα των Τεμπών», υπενθύμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στο παράδειγμα του Πάνου Ρούτσι: «με βάση το πλαίσιο που φέρνει η κυβέρνηση, ο Πάνος Ρούτσι την πρώτη ημέρα της απεργίας πείνας του θα είχε συλληφθεί», είπε, για να υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση είναι εκδικητική και στοχεύει στο να αποσιωπήσει κινήματα που αποκαλύπτουν κυβερνητικές ευθύνες.

Ο Φάμελλος, όμως, δεν περιορίστηκε σε μια θεσμική κριτική: χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αδίστακτο ψεύτη» και «λαγό» που «το έβαλε στα πόδια» μετά τη δημόσια διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια — διαφοροποίηση που, όπως είπε, αποκαλύπτει «κορυφαίο κυβερνητικό ρήγμα» και δυσχεραίνει τη συνοχή της πλειοψηφίας.

Σε οτι αφορά την τροπολογία, στο επίκεντρο βρέθηκε η ουσία της συνάθροισης μπροστά στο Κοινοβούλιο. Ο Φάμελλος υπενθύμισε ότι πρόκειται για συνταγματικό δικαίωμα που εκφράζει το άρθρο 1 — τη λαϊκή κυριαρχία — και ότι η προτεινόμενη ρύθμιση παραβιάζει τον πυρήνα του δικαιώματος, την αρχή της αναλογικότητας και τη σαφήνεια των ποινικών κανόνων. Επιπλέον, επισήμανε τον κίνδυνο «στρατιωτικοποίησης» του δημόσιου χώρου, μέσω της ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο υπουργείο Άμυνας.

Η σύνδεση της τροπολογίας με το δυστύχημα των Τεμπών, των πολλαπλών σκανδάλων και των υποκλοπών, εντάσσει τη ρύθμιση σε μια ευρύτερη εικόνα, σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελλο: δεν πρόκειται απλώς για μια νομοθετική παρέμβαση αλλά για μια πολιτική επιλογή με σκοπό τον έλεγχο της κοινωνικής αντίδρασης. Η χρονική συγκυρία — λίγες ώρες μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι —, σχολίασε, υποδεικνύει σκοπιμότητα και εκδικητικότητα.

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος απηύθυνε κάλεσμα στις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης και στην κοινωνία των πολιτών να αντισταθούν: να υπερασπιστούν το Σύνταγμα, τη μνήμη και το δικαίωμα του λαού να διεκδικεί δημοσίως. Για τον ίδιο, η μάχη γύρω από αυτή την τροπολογία δεν είναι μόνο νομική — είναι μάχη για τη δημοκρατική συνείδηση της χώρας.