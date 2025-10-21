«Τοξικότητα, ένταση, αυταρχισμός, ψέματα, λαϊκισμός, διχασμός… Αυτό είναι το τελευταίο καταφύγιο του κ. Μητσοτάκη.»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασε την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη , χαρακτηρίζοντάς την ως «ηθική παρακμή και αξιακή κατάρρευση».

Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι η ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν γεμάτη τοξικότητα, ένταση, αυταρχισμό, ψέματα, λαϊκισμό και διχασμό, τονίζοντας ότι αυτά αποτελούν το τελευταίο καταφύγιό του Πρωθυπουργού.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Ηθική παρακμή και αξιακή κατάρρευση, αυτό ήταν η σημερινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή.

