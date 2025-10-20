Τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιδιώξει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές, ενισχύοντας παράλληλα τον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στο Meganews.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία «Ενώνουμε Δυνάμεις» έχει σαφές πολιτικό περιεχόμενο, καθώς, όπως είπε, «πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για τα κοινωνικά προβλήματα και να διερευνήσουμε συγκλίσεις με τα κόμματα του προοδευτικού τόξου». Πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει να έχει «δεσπόζουσα θέση» στις προσπάθειες αυτές και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες «αντίστασης απέναντι στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης».

«Αυτόνομη πορεία, όχι απομόνωση»

Αναφερόμενος στη στρατηγική της αυτόνομης καθόδου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας τόνισε ότι πρόκειται για «απόφαση συνεδρίου» που πρέπει να γίνει σεβαστή, ξεκαθαρίζοντας όμως πως «η αυτόνομη κάθοδος δεν σημαίνει απομόνωση». Όπως σημείωσε, η ενίσχυση του ρόλου του κόμματος προϋποθέτει «καθαρό διάλογο με τις προοδευτικές και κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν μεγάλες αλλαγές για τη χώρα».

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού από τον Αλέξη Τσίπρα, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε πως «αν υπάρξει, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο για πιθανές συγκλίσεις και διαφωνίες». Παράλληλα, επισήμανε ότι «δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τον διάλογο» και πως οι συζητήσεις αυτές πρέπει να γίνονται «με διαφάνεια και σε δημόσια θέα, όχι για καρέκλες αλλά για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας».

«Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»

Ο Χάρης Δούκας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο χαρακτήρισε «βαθιά πολιτικό». Όπως είπε, δεν πρέπει να αποτελέσει «συνέδριο μηχανισμών και συσχετισμών», αλλά ευκαιρία για συλλογικές αποφάσεις που θα δεσμεύσουν το κόμμα. Τάχθηκε εκ νέου κατά οποιασδήποτε συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας πως «η αυτόνομη πορεία και η πολιτική καθαρότητα είναι αδιαπραγμάτευτες».

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και αδιαπραγμάτευτος: το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αν αρχίσεις να λες “αν δεν τα καταφέρουμε”, τότε δρομολογείς τη συνθήκη της ήττας». Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση βρίσκεται «σε σπιράλ αποδόμησης», γεγονός που δημιουργεί «μεγάλες ευκαιρίες πολιτικής αλλαγής».

«Ενότητα, διάλογος και συνέπεια στις αρχές»

Ερωτηθείς για τις εσωκομματικές ισορροπίες και τις φωνές περί «διορίας» για ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι προτεραιότητα είναι η ενότητα και η καθαρότητα των πολιτικών επιλογών. Θύμισε ότι, αν και είχε διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, «το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη και πρέπει να προχωρήσουμε με συλλογικότητα και χωρίς “ναι μεν αλλά”».

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά όργανα και το επικείμενο συνέδριο, σημείωσε ότι στόχος είναι να υπάρξει «πολιτική έκρηξη, όχι σταθεροποίηση μέσω μηχανισμών». Κάλεσε όλα τα στελέχη και τα μέλη «να συμμετάσχουν ενεργά και να δεσμευτούν στις συλλογικές αποφάσεις».

«Για τα δύσκολα είμαστε»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι παραμένει ενεργός πολιτικά, τονίζοντας ωστόσο πως προτεραιότητά του είναι «η δουλειά για την Αθήνα». Σε ερώτηση αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, απάντησε: «Είμαι δήμαρχος Αθήνας και δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για την πόλη. Ό,τι άλλο, θα το πω καθαρά και μπροστά, την κατάλληλη στιγμή».