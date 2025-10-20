Με 62,76% ο Τουφάν Ερχιουρμάν επικράτησε χθες του Ερσίν Τατάρ στα κατεχόμενα σε μια αναμέτρηση με συμμετοχή που άγγιξε το 65%.

Με δελτίο Τύπου της, η Νέα Αριστερά υποδέχεται τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν, κάνοντας λόγο για μια «ανάσα διπλωματικής ελπίδας για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ».

Όπως σημειώνεται «η επικράτηση ενός ηγέτη που υποστηρίζει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία ανοίγει δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Σε μια εποχή που αναβιώνουν πολεμοχαρείς λογικές, το μήνυμα των Τουρκοκυπρίων υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης δείχνει ότι η ομοσπονδιακή λύση παραμένει η μόνη δίκαιη και βιώσιμη προοπτική. Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά αυτή τη νέα δυναμική, για μια Κύπρο δημοκρατική και ειρηνική - παράδειγμα συνύπαρξης των λαών της περιοχής».