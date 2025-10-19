Η Νέα Δημοκρατία μιλά για «''στήριξη'' ενώ χτίζει κοινωνίες φόβου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων.

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει: «Κάθε Κυριακή, οι αναρτήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίθουν ανακριβειών και ψεμάτων, στην προσπάθειά του να παρατείνει τον χρόνο εξουσίας της ΝΔ.

Σήμερα, όμως, το πάει ένα βήμα παραπέρα: χαρακτηρίζει ως “fake news” την αντίδραση του κόσμου της εργασίας στο αισχρό νομοσχέδιο που εδραιώνει το 13ωρο.

Η αλήθεια δεν βρίσκεται στα non paper του Μαξίμου, αλλά στις ζωές των εργαζομένων και των ανθρώπων της υπαίθρου που βλέπουν κάθε μέρα να δουλεύουν περισσότερο για να ζουν με λιγότερα.

Η πραγματικότητα είναι πως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο νομιμοποιεί τo burnout και μετατρέπει τη συναίνεση σε εργαλείο εκβιασμού.

Ποιος εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί υπερωρία, όταν ξέρει πως ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει ανά πάσα στιγμή;

Αυτό δεν είναι “ευρωπαϊκός εκσυγχρονισμός”. Είναι εργασιακός μεσαίωνας.

Η Νέα Δημοκρατία ονομάζει “ευελιξία” την εξάντληση και “επιλογή” τον φόβο της απόλυσης. Η Νέα Αριστερά λέει καθαρά: Το 8ωρο δεν είναι προνόμιο· είναι δικαίωμα που κερδήθηκε με αγώνες.

Η ΝΔ μιλά για πρόοδο ενώ παράγει επισφάλεια.

Μιλά για “στήριξη” ενώ χτίζει κοινωνίες φόβου.

Γιατί το πραγματικό fake είναι η ζωή που μας επιβάλλουν – μια ζωή εξαντλημένη, χρεωμένη, αποπολιτικοποιημένη.

Η Νέα Αριστερά απαντά: Δεν θα συνηθίσουμε την αδικία. Θα την ανατρέψουμε. Μαζί».